天才ヴァイオリニスト兄弟、レッスンや楽器メンテナンス代…月にかかる驚きの総額
稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾によるABEMA『ななにー 地下ABEMA』が、18日に放送された（後8：00）。
【写真】衝撃！億越えのヴァイオリンを公開した近藤瑠伊くん
18日放送では「1回見たら目が離せない！バズりキッズ大集合SP第5弾」と題し、ちゃんみなもSNSで反応した小学2年生のときはおカップルや、番組おなじみのギャル系メディア「KOGYARU」より小学生ギャルモデルいもぴ、ゆなち、るりぴ、そして「KOGYARU」の公式ライバルで清楚・ナチュラル系の小学生雑誌メディア「Natuul」から、なゆ、かんな、るみなも登場し、スタジオではガチバトルが勃発した。
世界で活躍する天才ヴァイオリニスト兄弟・近藤瑠伊くんと蓮くんが登場。瑠伊くんは13歳にしてセシリア国際音楽コンクールで1位を獲得し、2人は国内外の数々のコンクールで優勝。兄弟でのソロコンサート開催や、東京フィルハーモニー交響楽団との共演など、目覚ましい活躍を見せている。母親は、「ヴァイオリンの先生への謝礼やレッスン代、楽器のメンテナンス代などで毎月20万円ほどかかっている」と明かし、さらに瑠伊くんが使用しているヴァイオリンは知人から借りている1億円以上のもの、蓮くんのヴァイオリンも3,000万円以上すると語り、スタジオを驚かせた。
さらに、先天性疾患による低身長ながら、元気いっぱいの動画を公開し注目を集めるYouTuber・りおなちゃんが登場。動画では主に自宅でのりおなちゃんの様子を公開しており、掃除しているお父さんへ「掃除したら麻雀行けると思っているなんて大間違いやで！」など、小学3年生とは思えない鋭いコメントを披露。動画総再生回数は驚異の12億回を誇る超人気キッズだ。
早速、りおなちゃんの素顔に迫るべく、キャイ〜ン・天野が「ママに怒られたりしない？」と聞くと、りおなちゃんは「最近怒られました。算数の宿題がどうしてもわからなくて、ChatGPTに聞いたらそれがバレた」と最先端のカンニング方法を語り、スタジオは大爆笑となった。
