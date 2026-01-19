櫻井翔、プライベートでまさかのミス「掛けぶとんがビチョビチョに」
5人組グループ・嵐の櫻井翔が19日、都内で行われたチューリッヒ保険会社『自動車保険の新CM発表会』に登壇した。櫻井がプライベートでの失敗から「あったらいいなと思う保険」を発表した。
【写真】さわやか笑顔で「Z」ポーズの櫻井翔
まず櫻井はあったらいいなと思う保険について「忘れ物うっかり救済保険」と挙げ「『家にスマートフォンや鍵を忘れちゃいました』とか日常的なうっかり忘れ物に対応してくれると安心感があるなと思います」と回答。普段、忘れ物は「あまりないですけど…」としつつも「一度、家の鍵を忘れて外に出ちゃったことがあって。それで二度とないようにと思いました」と振り返った。
さらに「こんな保険があったらいいなと思うんですけど」と切り出すと、昨晩、乾燥から加湿器をたいて寝たところ、今朝「朝起きたら加湿器に掛けぶとんがかかってて掛けぶとんがビチョビチョになった。掛けぶとんビチョビチョ保険があったらいいな」とまさかのミスを告白。「ショックでした」と苦笑していた。
櫻井が出演する新CMシリーズ『だから、チューリッヒ』は19日から放送開始。
