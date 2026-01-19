男性アイドルグループ「SHY」が28日に「ごめんなSHY」でCDデビューする。「ちょっぴりシャイだけど、一生懸命想いを届けます」をコンセプトに昨年9月に結成。スポニチアネックスは、新グループ誕生を記念し、9人にソロインタビュー。ラストは「目が合わせられなくてごめんなSHY」のあいさつでおなじみのシャイブラック・仙波七星（17）。「金髪です！」とコメントを添えた自画像に律儀さを感じます。

――「七星」の名前の由来を教えて。

「北斗七星のように光り輝くように」

――長所と短所を教えて。

「長所は諦めが悪い。短所はちょっと怒りっぽいところ」

――メンバー8人の呼び方を教えて。

「あんべ（安部）、らい、あらい（新井）、ひゅうが（河合）、みね（峯）、しょうず（生水）、わき（脇）、ゆうき（松原）、まさと、まーくん（川原）」

――8人の“推しポイント”を教えて。

安部:中学生なのに大人っぽいけど、中身はちゃんと子どもなところ。

新井:笑うと出てくるえくぼ。高身長でサッカーができるところ。

脇:歌がめっちゃ上手いってところや、お話がとても上手なところ。

峯:赤ちゃんなところや、最近身長が伸びてきて大人になってきたところ。

生水:ツンデレなところや、時々出る子どもっぽいところと甘えん坊なとこ。

松原:グループ1番のインテリジェンスなところだけども、たまに出る天然のところ。

川原:いっつもニコニコして笑顔なところと、ファンサがとても魅力的なところ。

河合:いつも明るく元気なところと、ムードメーカーなところ

――仙波くんの推しポイントを教えて。

「自分の推しポイントは、自分かなりの人見知りで目が合わない時が多いんですけど、ライブ中では目を合わせたりするところや、人見知りなりの笑顔です」

――メンバーに言われてうれしかったことは？

「『ゲーム上手いなぁ』です」

――メンバーの秘密を1つだけ教えて。

「ひゅうがが自炊を始めてるってことです」

――人生で最大のピンチは？

「テストで取った点数7点です（苦笑）」

――最近、笑ったことは？

「稜也がたまにする変な行動」

――最近、泣いてしまったことは？

「感動する映画を見て、飛行機の中で少し涙がちょちょぎれたことです」

――1日だけ誰かになれるとしたら誰になりたい？

「松原有輝になって、難しい問題でも解きまくってみたいです」

――憧れている人は？

「『Mrs. GREEN APPLE』の大森元貴さんです。圧倒的な歌唱力や、歌ってる時の表情。ダンスもカッコ良いというところで心を惹かれるところが多くあるため。そこにとても憧れを持っています」

――SHYとしての目標を教えて。

「SHYとしては、まだ結成して間もないですが、今応援してくれているファンの方や気になってくれている方、まだまだSHYを知らない方でも誰でも、このSHYというグループを通してその人の大切な存在になりたいなっていうのが目標です。そのためにもこれからもどんどんレベルアップしていくことを大切に進んでいきたいと思います」

◇仙波七星（せんば・ななせ）2008（平20）年5月9日、北海道出身。171センチ、AB型。趣味・特技:モノマネの研究、ゲーム、ギター。メンバーカラーはシャイブラック

◇SHY（シャイ）新井椋清、安部舜太、河合彪雅、川原雅斗、生水稜也、松原有輝、峯大凱、脇龍真と仙波の9人で2025年9月23日に結成。「ちょっぴりシャイだけど、一生懸命想いを届けます」というコンセプトを基に活動。「SHY」は、Spirit、Hope、Youthの頭文字を組み合わせたもの。4月16日に大阪・Yogibo META VALLEY、29日に東京・SHIBUYA STREAM Hallでワンマンライブを開催。11月29日には、グループ史上最大となる東京・恵比寿 The Garden Hallでライブを行う。