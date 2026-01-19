日本ハムのフランミル・レイエス内野手が１８日（日本時間１９日）、母国・ドミニカ共和国で行っている自主トレの様子を公開。お腹周りがスッキリとシェイプアップした画像をアップした。

「この日のトレーニングには訪問者がいました」とつづったレイエス。最愛の母が練習場所を訪問した中、黙々とトレーニングをこなした。淡いブルーのロングＴシャツにはじっとりと汗がにじみ、スピードを強化するトレーニングでは機敏な動きも披露した。

今オフ、トレーニングの様子を公開する度に「痩せた？」とファンの注目を浴びているレイエス。引き締まったお腹もチラ見せするなど、サービス精神も旺盛だ。

レイエスは昨年、日本ハムとの契約延長に合意。３年目となる来季年俸は４億５０００万円プラス出来高。球団を通じ「とても幸せ。大きな期待を寄せてくれている球団に、心から感謝している」とコメントした。

昨季は１３２試合に出場し、打率・２７７、いずれも１年目を上回る３２本塁打、９０打点をマークし２冠王に輝いた助っ人。チームのＶ奪回へ欠かせない主砲は順調にトレーニングを積んでいる。