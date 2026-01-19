赤楚衛二“大河”、カン・ヘウォン“リン”と初デートへ『キンパとおにぎり』第2話【あらすじ】
テレ東ドラマプレミア23『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』（毎週月曜 後11：06〜）の第2話が19日放送される。
【場面写真】巨大な水槽を見ながら…心も体も距離を縮める赤楚衛二＆カン・ヘウォン
本作は、見た目は似ているのに中身も味も違う――まるで“キンパ”と“おにぎり”のような２人がぶつかり合いながらも惹かれていく、20代のかけがえのない日々を描くラブストーリー。
大河（赤楚衛二）はリン（カン・ヘウォン）の部屋探しを手伝う中で、彼女が1年後に帰国する現実を知ってしまう。家の内見を重ねるほど２人の距離は縮まるが、大河は将来への不安からリンへの想いを胸にしまう。
一方、雰囲気はいいのにデートに誘われず落ち込むリンは、親友のユンギョル（ソ・ヘウォン）から文化や国境を越える恋の難しさを告げられる。迷い続けた末、大河はリンを水族館へ誘い、初デートを迎える。
【場面写真】巨大な水槽を見ながら…心も体も距離を縮める赤楚衛二＆カン・ヘウォン
本作は、見た目は似ているのに中身も味も違う――まるで“キンパ”と“おにぎり”のような２人がぶつかり合いながらも惹かれていく、20代のかけがえのない日々を描くラブストーリー。
大河（赤楚衛二）はリン（カン・ヘウォン）の部屋探しを手伝う中で、彼女が1年後に帰国する現実を知ってしまう。家の内見を重ねるほど２人の距離は縮まるが、大河は将来への不安からリンへの想いを胸にしまう。
一方、雰囲気はいいのにデートに誘われず落ち込むリンは、親友のユンギョル（ソ・ヘウォン）から文化や国境を越える恋の難しさを告げられる。迷い続けた末、大河はリンを水族館へ誘い、初デートを迎える。