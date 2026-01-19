グリーンランドの中心都市ヌークの港に到着したデンマーク軍の兵士ら/Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/AFP/Getty Images

（CNN）デンマーク自治領グリーンランドで、サバイバル用品の販売が伸びている。地元の店主らがCNNの取材に明らかにした。グリーンランドをめぐってはトランプ米大統領が「領有」の意向を明らかにしており、軍事行動やその他の不安定化を懸念する住民が増えているという。

グリーンランドの中心都市ヌークの複数の店主によると、キャンプ用コンロや長期保存できる乾燥食品、フリーズドライ食品の買い占めが起きている。

ヌークの住民らはロイター通信の取材に応じ、米国によるグリーンランドの掌握に反対していると語った。

検察官のラース・ペダーセン氏は、「（トランプ米大統領は）正気を失っていると思う」と語った。「近いうちに、もっと賢明な人たちが米国に現れて、『だめだ、だめだ、だめだ、これはうまくいかない』と言ってくれることを願っている」

年金生活者のイェンス・キェルドセン氏も同様の見方を示し、トランプ氏について、「本当に正気を失っている。正気を失いつつある。いや、とっくの昔に正気を失っていた」と述べた。「まるで甘やかされて育った子どもが年をとったみたいだ。人々を脅せると思っている。しかし、グリーンランドの人々を怖がらせることはできない。私たちは怖がっていない。最後まで彼らと戦い、決して屈服しない。」

看護師のリサ・ヨルゲンセン氏は、トランプ氏は「手の届かない存在」で、グリーンランドに対する脅しを「何度も、何度も、何度も」繰り返していると指摘した。その上で、「我々には多くの同盟国がいる。今、彼らは行動を起こし、兵士だけでなく指導者たちも行動を起こして我々を支援し始めている」と語った。