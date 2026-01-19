1月10日放送の『さんまのお笑い向上委員会』（フジテレビ系）で、コント日本一を決める『キングオブコント2025』（TBS系）で王者となったお笑いコンビ・ロングコートダディ堂前透さん、兎さんがゲスト出演。

MCの明石家さんまさんから、ギリギリでなかなか優勝できないロングコートダディが無冠の帝王でかっこよかったのに「なんか優勝って。『え〜？』って感じやったわ」と意に沿わない優勝だったと言われました。

すると、堂前さんは「僕らもね。無冠の帝王がかっこいいと思ってたんですけどね。ほかの出場者の点数が低くて……」と嘆くと、ひな壇に座っていた同大会に出場した3位・レインボー、5位・しずる、7位のトム・ブラウンが一斉に「おい！」とツッコんでいました。

レインボー・ジャンボたかおさんは、ロングコートダディに「強すぎるんですよ、とにかく」と指摘。審査員の特徴も分析して見抜いているので勝てないと嘆きました。堂前さんは「今年は本当に傾向と対策を練っていましたから。年明けに本屋さんに行って『キングオブコント2025』の赤本が売ってたんで、それを買って……」とボケて、スタジオを沸かしていました。

ジャンボたかおさんのロングコートダディの評価は「まずネタの実力が抜群。（話をフラれたときの）返し。平場（フリートーク）が激ツヨなんですよ。全部（できて）穴がないんですよ！」と脱帽していました。

その後、ネプチューン・堀内健さんから「（優勝賞金の）1000万円は何に使うの？」と問われた際の返しも秀逸でした。兎さんが500万円で樽型のバレルサウナが欲しいと答えると、すかさず堂前さんは「僕は500万円を使ってクレーンと鉄球を買って、そのバレルサウナをぶち壊したいです」と見事な回答。それにさんまさんも「これや」とご満悦でした。

筆者は『キングオブコント2025』優勝の翌日、ロングコートダディにインタビュー取材していますが、そのときの答えも冴えていました。

「優勝後、まわりからかけられた印象に残っている言葉は？」という問いに対して。

堂前「僕は昨日の夜に家に帰って、飼っている猫2匹に優勝報告をしたんですけど、猫は『しずる』がおもろかったって言ってました（笑）」

兎「言ってたんや。ああいう系の（音楽を使った）ネタが好きなんや」

堂前「しっかり、シビアに見てくれる」

兎「シビアに、忖度なし」

堂前「でも2匹のうち、1匹は途中で寝たって言ってましたね（笑）。それは仕方ないです」

「今後、ロングコートダディとしてやっていきたいことは？」という問いには。

堂前「サーカスです。2人でサーカスできたら」

兎「お笑いサーカス？」

堂前「お笑いはいっさいなし」

兎「ガチのサーカスだ」

堂前「来年ぐらいには開催しようと思っているので、もうでっかいテントだけは買ってあります（笑）」

ジャンボたかおさんが言うように、平場が強いし、大喜利力も相当な強さがあります。質問に対して短い言葉でおもしろい回答をするのは、もはや大喜利。実際に堂前さんの大喜利番組での実績も半端ないです。

大喜利番組の『IPPONグランプリ』（フジテレビ系）や『座王』（関西テレビ）でも好成績。『座王』では、半年から1年ごとに座王獲得者が競う大会『グランド座王』でも優勝しています。2026年のバラエティ界は、ロングコートダディの大躍進が見られそうです。

インタビューマン山下



1968年、香川県生まれ。1992年、世界のナベアツ（現・桂三度）とジャリズム結成、2011年に解散。同年、オモロー山下に改名し、ピン活動するも2017年に芸人を引退しライターに転身。しかし2021年に芸人に復帰し現在は芸人、ライター、山下本気うどんプロデューサー、個人投資家、ファイナンシャルプランナーとして活動中。