米番組で方針明かす

米大リーグ・ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が明かした将来の方針に、米ファンから様々な声が上がった。米国の番組に出演した際、球団との契約が終了する2032年シーズン限りで引退する予定であると説明している。

ベッツは米国ストリーミングサービス「ロク・チャンネル」の番組「What Drives You with John Cena」に出演。「僕は40歳、娘は14歳、息子は10歳になる。両親はいつもそばにいてくれたから、僕も子供たちには同じことをしてあげたい」と、6年後のシーズンで引退する考えを持っていると明かした。家族思いな理由だ。

18日（日本時間19日）にMLB公式サイトや米専門メディア「ドジャース・ネーション」のインスタグラムなどでも報じられ、米ファンからは「6年はあっという間だ。彼がまだいるうちに大切にしよう」「神のご加護があれば、これから先もドジャースでの野球人生がまだまだ続き、ドジャースの選手として引退し、殿堂入りも果たすだろう」「家族第一。彼の返答が好きだ。彼は史上最高（GOAT）だ」「その頃には、指一本ずつに指輪をはめているだろうね！ LETS GO DODGERS!!!!!」「ショウヘイが残って欲しいと言わない限りはね」などとコメントが集まった。

2018年にシーズンMVPを獲得するなどMLBを代表するスターの一人。昨季は苦しみながらも打率.258、20本塁打、82打点。遊撃の守備でも大きく貢献した。3連覇を目指すドジャースで、今季も大谷翔平らとともに活躍が期待される。



（THE ANSWER編集部）