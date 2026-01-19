「うちだって困ってるのにねぇ」シングルマザーを敵視するママ友 → 数日後に青ざめたワケとは──？

筆者の友人・M美はシングルマザーで一人娘を育てています。保育園を利用しているM美は、最近とても嫌な思いをしたそうです。シングルマザーを敵視する、あるママ友とのトラブルエピソードをご紹介しましょう。

Kさん

私はシングルマザーとして3歳の娘を一人で育てています。



在宅でデザイナーの仕事をしながら、日中は保育園に娘を預かってもらっていました。

今年の夏のこと。



近所に引っ越してきたKさんという人の娘が転園してきました。



クラスは娘と同じ3歳児クラス。



とても派手で押しの強い感じの人で、あっという間に派閥を作り上げたのです。

給付金

そんなある日。



たまたまお迎えの時間が一緒になった私は、いきなりKさんに「ねぇ、また給付金もらえるの？」と声をかけられました。



私が「え？」と言うと「非課税世帯は給付金がもらえるんでしょ？ うちだって困ってるのにねぇ」と決めつけるような口調で言われたのです。

私は仕事に誇りを持ち、自立して家計を支えています。



家庭の状況を勝手に推測され、土足で踏み入るような言動をされたことに、腹が立って仕方がありませんでしたが、子どもたちもいたため「失礼します」と言ってスルーしたのです。

もう一人のKさん

数日後、お迎えに行くと、Kさんの取り巻きの一人が私に声をかけてきて「ねぇ、U（地元企業）のKさんって知ってる？」と聞いてきました。

『UのKさん』とは、私の契約している委託業務先の担当者のこと。



私が「うん、お世話になってるよ」と言うと、そそくさとKさんのもとへ行き、Kさんは気まずそうな顔をしていなくなってしまいました。

判明

後日、Kさんの態度がなぜ変わったのかが判明しました。



私のお世話になっている『UのKさん』は、Kさんの旦那さんだったのです。



Kさんが私のことを愚痴ると「ちょっと待て。それはうちが仕事を依頼しているデザイナーさんじゃないか？ この辺に住んでるっていうのは聞いたことがある」という話になり、ひどく咎められたそうです。

Kという名字はよくある名字だったため、私も気にしていなかったのですが、後日、旦那さんから丁寧な謝罪を受けました。

事情

旦那さん曰く、Kさんは介護が必要になったお義母さんと同居するために引っ越してきたばかりで、環境の変化や慣れない介護にストレスが溜まっていたようでした。

生活の余裕のなさが、他者への攻撃的な態度に繋がっていたのかもしれませんが、本人から直接謝罪があったわけではないため、今でも顔を合わせると少し複雑な気持ちにはなります。



しかし、この経験を通じて「偏見で人を判断することの危うさ」を改めて実感しました。

【体験者：30代女性・フリーランス、回答時期：2025年12月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

FTNコラムニスト：RIE.K

国文学科を卒業しOLをしていたが、自営業の父親の病気をきっかけにトラック運転手に転職。仕事柄、多くの「ちょっと訳あり」な人の人生談に触れる。その後、結婚・出産・離婚。シングルマザーとして子どもを養うために、さまざまなパート・アルバイトの経験あり。多彩な人生経験から、あらゆる土地、職場で経験したビックリ&おもしろエピソードが多くあり、これまでの友人や知人、さらにその知り合いなどの声を集め、コラムにする専業ライターに至る。