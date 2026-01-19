杉咲花、上白石萌音＆萌歌姉妹と「この前初めて…ギョーザを3人で焼いて食べた」
女優の杉咲花（28歳）が、1月19日に放送された情報番組「ZIP！」（日本テレビ系）に出演。上白石萌音（27歳）、上白石萌歌（25歳）と「この前初めて…ギョーザを3人で焼いて食べた」と語った。
杉咲は今回、主演ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」の宣伝を兼ねて、同番組の「究極クエスチョン」のコーナーに登場。いろいろな話の中で、私生活の相談相手について聞かれ「上白石萌歌ちゃんに連絡させてもらいます」と、“3歳年下の友人”について語る。
萌歌には「仕事の悩みとか、うまくいかなかったこととかも話しますし、将来どんなふうになりたい？みたいな話もするし、結構、プライベートな話もなんでもしますね」と、背中を押してくれる良き相談相手だという。
さらに杉咲は「萌音ちゃん、萌歌ちゃん、この前初めて…ギョーザを3人で焼いて食べたんですけど（笑）」と話し、「萌音ちゃんと萌歌ちゃんが（ギョーザを）包んでくれて。ギョーザ、めちゃくちゃ美味しくて。萌音ちゃんが焼いてくれたんですけど、最高の焼き具合でした」と語った。
杉咲は今回、主演ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」の宣伝を兼ねて、同番組の「究極クエスチョン」のコーナーに登場。いろいろな話の中で、私生活の相談相手について聞かれ「上白石萌歌ちゃんに連絡させてもらいます」と、“3歳年下の友人”について語る。
さらに杉咲は「萌音ちゃん、萌歌ちゃん、この前初めて…ギョーザを3人で焼いて食べたんですけど（笑）」と話し、「萌音ちゃんと萌歌ちゃんが（ギョーザを）包んでくれて。ギョーザ、めちゃくちゃ美味しくて。萌音ちゃんが焼いてくれたんですけど、最高の焼き具合でした」と語った。