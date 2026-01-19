訪問美容やアピアランス・ケアを動画で学ぶ！美・プラザ協同組合「uni Beaut」コンテンツ拡充

2025年9月にスタートした美・プラザ協同組合が運営するプロジェクト「uni Beaut(ユニビュート)」が、提供コンテンツを大幅に拡充しました。

誰もが“らしさ”を取り戻せる社会を目指し、美容のチカラをより多くの人々に届けることを目的とした本プロジェクトに、新たに動画コンテンツがラインナップされます。

美・プラザ協同組合「uni Beaut(ユニビュート)」コンテンツ拡充

プロジェクト名：uni Beaut(ユニビュート)

ウェブサイト：https://unibeaut.net/

運営団体：美・プラザ協同組合

「uni Beaut」は、スタート当初より東京都内の訪問美容サービスやウィッグの購入補助など、美容に関する様々なサポート情報を提供してきました。

今回、美容師や障がいを抱える方、そのご家族にとっても役立つ情報として、新たに4つの動画コンテンツが追加されました。

これらのコンテンツは全て無料で視聴可能です。

新たに配信される動画コンテンツ

今回拡充されたコンテンツには、障がいを抱えながら活躍するインフルエンサーや、業界で活躍する法律の専門家、経験豊富な技術者がパートナーとして参加しています。

追加された動画の内容は以下の通りです。

・訪問美容やアピアランス・ケアが学べる動画

・障がいを持つインフルエンサーの声！の動画

・障がい者の美容の現状等を伝えるドキュメンタリー動画

・美容師として働く上で絶対！！知っておくべき法律セミナー動画

現場のリアルな声や専門知識を学ぶことができる貴重な機会となっています。

なお、本事業は東京都中小企業団体中央会の「中小企業組合等新戦略支援事業に係る特別支援事業」の委託を受けて実施されています。

美・プラザ協同組合「uni Beaut(ユニビュート)」の紹介でした。

