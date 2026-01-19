製造業の未来を拓く最新技術が集結！松井製作所「Webinar Week」開催

松井製作所が主催する企業合同オンラインセミナーイベント「Webinar Week」が、2026年2月3日(火)から2月5日(木)にかけて開催されます。

昨年大きな反響を呼んだ「次世代金型技術 Webinar Week」と「新素材・先端素材 Webinar Week」の2大テーマが、今年も同時開催となります。

松井製作所「次世代金型技術／新素材・先端素材 Webinar Week」

開催期間：2026年2月3日(火)〜2月5日(木)

実施形態：Zoom・Teamsなどを使用したウェビナー

視聴料：無料（※要視聴登録）

申込方法：公式サイトより申し込み（招待コードが必要）

公式サイト：https://webinarweek.net/ww/202602NextG/home/PR

今回のWebinar Weekでは、食品・飲料・医薬・化粧品業界をはじめ、成形・金型・原材料メーカー、さらには自動車・家電・IT機器製造業など、幅広い業界に向けた有益な情報が凝縮して配信されます。

1コンテンツ25分というコンパクトな構成で、興味のあるコンテンツのみを選んで視聴することが可能です。

新素材・先端素材 Webinar Week：持続可能な製品開発のヒント

「新素材・先端素材 Webinar Week」では、高機能かつ持続可能な製品開発に役立つ情報が提供されます。

高耐熱・低誘電・高撥水性を兼ね備えた新しいポリオレフィンや、環境負荷の低い射出成形技術などが紹介されるほか、自動車やモビリティ分野に関連する最新素材や設計ソリューションも取り上げられます。

樹脂材料の可能性を広げる知見を得られる場となっています。

登壇企業（順不同）：

エムスケミー・ジャパン株式会社、大塚化学株式会社、興人フィルム＆ケミカルズ株式会社、株式会社TBM、ポリプラスチックス株式会社、株式会社松井製作所

ウェビナーテーマ例：

高3Dプリンタ用「チタン酸カリウム繊維」入りスーパーエンプラ材料の最新情報や応用事例。

“素材”から発想するプロダクトデザインとしての革コンパウンドKOLLAMAT(R)が生む新しい表現領域。

コスト削減と環境配慮を実現する新素材パージ剤「LIMEX PURGE」。

二軸延伸PBTフィルムの半導体・加飾・電池分野などへの応用。

多種多様な製造方法に適用し、付加価値ある製品化をサポートする「DURAST(R) Powder」。

次世代金型技術 Webinar Week：生産効率と精度向上を実現

「次世代金型技術 Webinar Week」は、成形・加工の最前線を学べるセッションが揃っています。

金型の自動加工システムや、離型剤を使用せずに成形を行う技術、3D造形技術を活用した金型製作の効率化など、生産効率と精度向上に直結する技術が解説されます。

また、樹脂流動解析を用いた精密成形の手法など、高度な製造プロセスの最適化に役立つ情報も配信されます。

登壇企業（順不同）：

Spiral Logic Ltd.、株式会社旭プレシジョン、大塚化学株式会社、株式会社環境機能設備、株式会社コスメック、株式会社十王、株式会社新日本テック、株式会社セイロジャパン、タクセル株式会社、ハスキー株式会社、株式会社不二製作所、株式会社プラモール精工、ブルーエンジニアリング株式会社、ミネベアミツミ株式会社、株式会社松井製作所

ウェビナーテーマ例：

めっき・コーティングより前に見直すべき金型下地についての解説。

サージカットブースター法による低圧化鋳造実現に向けた試み。

面圧を考慮した最適型締力の計算方法とその応用。

AI最適化による「金型に優しい」射出成形条件の導き出し方。

ガス対策・離型性・生産性向上を実現する表面処理技術。

樹脂成形の糸ひきを防止する遮熱ハット(R)新製品(SR10Φ1.7)の発表。

金型段取りの“誰でも化”による人手不足対策。

ランナーエンド自然放出タイプと吸引タイプを紹介する「瞬間吸引技術」。

各ウェビナーの受講者数には制限があるため、早めの予約が推奨されます。

予約方法や招待コードの詳細はイベントサイトにて確認可能です。

株式会社松井製作所「Webinar Week」の紹介でした。

