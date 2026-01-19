アルクが展開する「ディズニー fantaSpeak（ファンタスピーク）」

魅力あふれるディズニー作品やピクサー作品のコンテンツと様々な仕組みで、学びの習慣化や豊かなライフスタイルの実現をお手伝いしてくれる英語・英会話アプリです。

「ディズニー ファンタスピーク」にて、2026年の英語学習を応援する「新年割引キャンペーン」が開催されています☆

ディズニー ファンタスピーク「新年割引キャンペーン」

キャンペーン価格：通常19,800円(税込)→17,600円(税込)（2,200円(税込)割引）

提供プラン：PRO1年プラン

申込み期間：2026年1月5日（月）〜1月31日（土）23:59

申込みページ：https://alc.fantaspeak.me/202601campaign

注意事項：

新年割引キャンペーンは、申込みページより申し込みます。お申込みページ以外（App StoreもしくはGoogle Play Store） からのPRO1年プラン購入の場合、割引価格は適応されません。キャンぺーンのPRO1年プランは、買い切りプランとなり、2年目以降の自動更新はありません。キャンペーンのPRO1年プランには7日間の無料体験はありません。

累計30万ダウンロードを突破している、ディズニーやピクサーの作品で楽しく英語を学べる大人向けアプリです「ディズニー ファンタスピーク」

ディズニーやピクサーの名作が50作品以上収録されており、10万語以上の英語に触れられる「ストーリー」、海外パークで使える約450フレーズ「パーク英会話」、日替わりで学べるミニコンテンツ「トリビア」が楽しめます。

さらに学習を支える主な機能として、テキスト表示/非表示、音声速度変更、AI発音チェック、マイ単語帳、まとめ聞き、公式アートを集められる「コレクション」などが収められており、忙しい日常でもスキマ時間で続けられる設計が特長です。

そんな「ディズニー ファンタスピーク」にて、2026年の英語学習を応援する「新年割引キャンペーン」を開催中。

PRO1年プランが、通常価格より2,200円割引された17,600円で楽しむことができます☆

ディズニーやピクサーの50作品以上で、2026年は「飽きることのない」英語学習を

レベル・内容：

★1：初級レベル（英検4級〜3級レベルの語彙、英語初心者も読みやすいシンプルな英文）

★2：初中級レベル（英検3級〜準2級レベルの語彙、★1より長めのシンプルな英文）

★3：中級レベル（英検2級レベルの語彙、少し複雑な英文）

★4：中上級レベル（共通テスト、TOEIC高得点レベルの語彙、読み応えのある英文と分量）

「ファンタスピーク」には、ディズニーやピクサーの物語を50作品以上収録。

ミッキー＆フレンズ、ディズニープリンセス、くまのプーさん、『アナと雪の女王』シリーズなど、幅広い作品が含まれています。

収録作品は、大きく4つの英語レベルに分かれており、自身の英語レベルに合わせて、学習体験を重ねることができるアプリです。

「いつの間にか英語が身につく」が叶う、「ファンタスピーク」独自の「ストーリー学習」

「ファンタスピーク」の「ストーリー学習」は、ディズニーやピクサーの物語に沿って、場面ごとに「物語を聞く（リスニング）」「単語クイズ」「文法クイズ」「スピーキング」の4つのレッスンに取り組む独自の学習メソッド。

場面ごとに取り組む4レッスンで、同じ単語、英文に繰り返し触れることで、英語の学習法が自然と身につきます。

頑張らなくても、物語の流れに沿って楽しむだけで、「いつの間にか英語力がついている」が叶うようになっているのも特徴です。

※★1、★2の初級レベル作品には文法クイズはありません

PRO1年プランが、通常価格より2,200円割引された17,600円で楽しむことができる2026年お得なキャンペーン。

ディズニー ファンタスピークにて2026年1月31日まで開催されている「新年割引キャンペーン」の紹介でした☆

