裏地は『わんわん物語』の総柄デザイン！ベルメゾン ディズニー「裏地プリントノーカラージャケット」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、暖かみのある風合いの先染めチェック素材がかわいい、ディズニーデザイン「裏地プリントノーカラージャケット」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「裏地プリントノーカラージャケット」わんわん物語
価格：14,900円（税込）
サイズ：M、L、LL
前：中央ボタン留め、左右ポケット
生地：＜織物＞ポリエステル75％、レーヨン15％、アクリル10%（先染めチェック）、【裏地】＜織物＞ポリエステル100％（タフタ）
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
『わんわん物語』デザインのノーカラージャケット。
大人の上品さが漂うトラッドテイストのノーカラーで、深みのある色合いの先染めチェック柄になっています！
コロンと丸いボタンもかわいい☆
ボタンはとめてもはずして着てもオシャレで、雰囲気も変わります。
そして改まった席にも着ていけるきれいめデザインなのも魅力的◎
また、きれいめだけでなく、デニムと合わせたカジュアルスタイルとも好相性！
様々なコーデのアクセントとして重宝しそうです。
それから裏地が『わんわん物語』のプリント生地になっているのもポイントです。
淡いピンク色が可愛らしく、「レディ」や「トランプ」の姿はもちろん、木やお家などもデザインされています☆
袖口を折り返して裏地を見せる着方も◎
遊び心たっぷりのデザインです。
＜素材アップ＞
体になじむレーヨン混素材で、やわらかな着心地。
コーデの幅が広がる大人のジャケット。
暖かみのある風合いの先染めチェック素材が可愛い、ディズニーデザイン「裏地プリントノーカラージャケット」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！
