ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、暖かみのある風合いの先染めチェック素材がかわいい、ディズニーデザイン「裏地プリントノーカラージャケット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「裏地プリントノーカラージャケット」わんわん物語

© Disney

価格：14,900円（税込）

サイズ：M、L、LL

前：中央ボタン留め、左右ポケット

生地：＜織物＞ポリエステル75％、レーヨン15％、アクリル10%（先染めチェック）、【裏地】＜織物＞ポリエステル100％（タフタ）

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『わんわん物語』デザインのノーカラージャケット。

大人の上品さが漂うトラッドテイストのノーカラーで、深みのある色合いの先染めチェック柄になっています！

© Disney

コロンと丸いボタンもかわいい☆

ボタンはとめてもはずして着てもオシャレで、雰囲気も変わります。

© Disney

そして改まった席にも着ていけるきれいめデザインなのも魅力的◎

© Disney

また、きれいめだけでなく、デニムと合わせたカジュアルスタイルとも好相性！

様々なコーデのアクセントとして重宝しそうです。

© Disney

それから裏地が『わんわん物語』のプリント生地になっているのもポイントです。

淡いピンク色が可愛らしく、「レディ」や「トランプ」の姿はもちろん、木やお家などもデザインされています☆

© Disney

袖口を折り返して裏地を見せる着方も◎

遊び心たっぷりのデザインです。

© Disney

＜素材アップ＞

体になじむレーヨン混素材で、やわらかな着心地。

コーデの幅が広がる大人のジャケット。

暖かみのある風合いの先染めチェック素材が可愛い、ディズニーデザイン「裏地プリントノーカラージャケット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！

