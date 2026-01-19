ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Ê¤ÉÆü¾ï¤Î°ÜÆ°»þ´Ö¤ËÌþ¤ä¤·¤ò¤ªÆÏ¤±¡ªJR»³¼êÀþ ¥µ¥ó¥ê¥ª¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°ÅÅ¼Ö
30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×¤¬JR»³¼êÀþ¤ò¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¡ª
ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Ê¤ÉÆü¾ï¤Î°ÜÆ°»þ´Ö¤ËÌþ¤ä¤·¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°ÅÅ¼Ö¤¬±¿¹ÔÃæ¤Ç¤¹¡ù
JR»³¼êÀþ ¥µ¥ó¥ê¥ª¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°ÅÅ¼Ö
±¿¹Ô´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î17Æü(ÅÚ)¡Á2·î1Æü(Æü)
±¿¹Ô¼ÖÎ¾¡§»³¼êÀþ E235·Ï¡¢1ÊÔÀ®(11Î¾)
Áõ¾þ»ÅÍÍ¡§¼ÖÂÎ¹¹ð¡¢Ãæ¤Å¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¢¥É¥¢²£¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¢¥¢¥É¥¹¥È¥é¥Ã¥×(Äß³×¹¹ð)¡¢´ÓÄÌÈâ¥¬¥é¥¹ÌÌ¥·¡¼¥È¡¢¥É¥¢¥¬¥é¥¹¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡¢¥È¥ì¥¤¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢¤Þ¤É¾å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢¥µ¥¤¥É¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
2026Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×
¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î³«Ëë¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿JR»³¼êÀþ¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ó¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç±¿¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËèÆü¤ÎÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Ê¤ÉÆü¾ï¤Î°ÜÆ°»þ´Ö¤Ë¡¢¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤¬¤¯¤¹¤Ã¤È¾Ð¤¨¤Æ¤Õ¤Ã¤È¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤ëÌþ¤ä¤·¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÎó¼Ö¤Ç¤¹¡ù
¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢¼ÖÂÎ¤Î¥É¥¢²£¤Ë¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÖÆâÁ´ÂÎ¤â¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×°ì¿§¤Ë¡£
¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î¥¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ö¤à¤º¤«¤·¤¤¤³¤È¡¢¤·¤é¤ó¤×¤ê¤ó¢ö¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¢¥¢¥É¥¹¥È¥é¥Ã¥×(Äß³×¹¹ð) ¡¢¥É¥¢¥¬¥é¥¹¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤É¤¬¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤ÎÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥È¥ì¥¤¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤Î1Æü¤òÉÁ¤¯Ìó4Ê¬´Ö¤ÎÆÃÊÌ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬½é¤á¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ù
¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤ÎÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¼ÖÎ¾¤ò¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°
»³¼êÀþ¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ó¤Î¼ÖÂÎ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¡£
¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×¤È¤«¤ï¤¤¤¤Ãç´Ö¤¿¤Á¡Ö¥Á¡¼¥à¥×¥ê¥ó¡×¤¬ÃçÎÉ¤¯¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ÖÆâ¤Ç¤â¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤ËÅÐ¾ì¡£
Å·°æ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ä
¥¢¥É¥¹¥È¥é¥Ã¥×(Äß³×¹¹ð)¡¢
¥É¥¢¥¬¥é¥¹¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤É¤Ç¡¢¼ÖÆâ¤ò¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×°ì¿§¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¥É¥¢²£¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢30¼þÇ¯µÇ°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬
¥Æ¡¼¥Þ¥¢¡¼¥È¤È¶¦¤Ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥ì¥¤¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤ÏÆÃÊÌ±ÇÁü¤ò½é¸ø³«¡£
¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Çµ¤»ý¤Á¤¬¤Õ¤Ã¤È·Ú¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×¤Î¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿1Æü¤òÇÁ¤¸«¤Ç¤¤ëÌþ¤·¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇäÃæ¡§¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×
²Á³Ê¡§510±ß(ÀÇ¹þ)¡Á ¢¨¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤ª¤è¤ÓÅ¹ÊÞ¤Î½êºßÃÏ°è¡¦Î©ÃÏ¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î16Æü(¶â)¡ÁÌó4½µ´Ö(Í½Äê)
Âè1ÃÆ¡§2026Ç¯1·î16Æü(¶â)¡Á1·î22Æü(ÌÚ)Á´3¼ïÎà¤«¤é¤¤¤º¤ì¤«1¤Ä
Âè2ÃÆ¡§2026Ç¯1·î23Æü(¶â)¡Á1·î29Æü(ÌÚ)Á´3¼ïÎà¤«¤é¤¤¤º¤ì¤«1¤Ä
Âè3ÃÆ¡§2026Ç¯1·î30Æü(¶â)¡ÁÂè1ÃÆ¡¦Âè2ÃÆ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Á´6¼ï¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ÎÃæ¤«¤é¤¤¤º¤ì¤«1¤Ä
¢¨ÉÊÀÚ¤ì¤Î¾ì¹ç¡¢²áµîÈÎÇä¤·¤¿¤ª¤â¤Á¤ãÅù¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨¤ª¤â¤Á¤ã¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó
ÈÎÇä»þ´Ö¡§Á´±Ä¶È»þ´ÖÃæ
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉÅ¹ÊÞ(°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯)
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ë¤Æ¡¢Ìó4½µ´Ö¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¤òÈÎÇäÃæ¡£
¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó ¤È¤±¤¤·¿¥á¥â¥¹¥¿¥ó¥É¡×¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó ¥Ù¥ì¡¼Ë¹¤¸¤ç¤¦¤®¡×¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó ¥Æ¥£¡¼¥Ý¥Ã¥È·¿¤³¤â¤Î¤¤¤ì¡×¤Ê¤É¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×¤ÎÍÍ¡¹¤Ê·Á¤äÉ½¾ð¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤ª¤â¤Á¤ãÁ´6¼ï¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³°È¢¤ÎQR¥³¡¼¥É¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÆÉ¤ß¼è¤ë¤È¡¢¥ê¥º¥à¥²¡¼¥à¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥À¥ó¥·¥ó¥°¡ª¡×¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë2·î5Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎÅ¹ÆâÊüÁ÷¤Ë¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×¤È¤ªÍ§¤À¤Á¡Ö¥Þ¥Õ¥£¥ó¡×ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª
¤Õ¤¿¤ê¤Î¤ªÊØ¤ê¥³¡¼¥Ê¡¼¤ä¡Ö¥×¥ê¥ó¤È¥Þ¥Õ¥£¥ó¤Î¥Ý¥à¥Ý¥à¥Ó¡¼¥È¡ù¡×¡¢¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¤òµÇ°¤·¤¿¿·¶Ê¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥àPow¡×¤¬¤Î¤ó¤Ó¤êÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨³Æ¤ª¤â¤Á¤ã¤Ï¡¢¿ôÎÌ¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤ÏÂå¤ï¤ê¤Î¤ª¤â¤Á¤ãÅù¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª¤â¤Á¤ã¤Ï¤ªÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó
¢¨QR¥³¡¼¥É¤Ï¡¢ê¥Ç¥ó¥½¡¼¥¦¥§¡¼¥Ö¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹
¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó30¼þÇ¯¥í¥´¡¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
ÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://pompompurin30th.sanrio.co.jp
¥³¥ó¥»¥×¥È¥à¡¼¥Ó¡¼URL¡§https://sanrio.site/Y2a1C
ÊÙ¶¯¡¢¤ª¤·¤´¤È¡¢¾Íè¤Î¤³¤È¡Ä
¤ß¤ó¤ÊËèÆü¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¡Á¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤³¤½¡¢¤Ü¡Á¤Ã¤È¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤Ê¤¯¤Ã¤Á¤ã¡£
¤ª¤Ò¤ë¤Í¡¢¤ª¤µ¤ó¤Ý¡¢¤À¤¤¤¹¤¤Ê¤ª¤È¤â¤À¤Á¡£
¤½¤ì¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Ü¤¯¤Ï¥´¥¥²¥ó¢ö
¤Û¤é¡¢¤ª¤½¤È¤Ï¤¤¤¤Å·µ¤
¤à¤º¤«¤·¤¤¤³¤È ¤¤¤Ã¤¿¤óËº¤ì¤Æ¡¢¤¤ß¤â¤³¤Ã¤Á¤Ç¤¢¤½¤Ü¤¦¤è¡Á¡£
¡¼¤¤¤Þ¤«¤é¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¥Ý¥à¥Ý¥à¤·¤è¡© ¡¼
¢¨¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó30¼þÇ¯ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤«¤é¤â´ÑÍ÷¤Ç¤¤Þ¤¹
¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¤³¤²Ãã¿§¤Î¥Ù¥ì¡¼Ë¹¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼¤ÎÃË¤Î¥³¡£
¤Î¤ó¤Ó¤ê²°¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¤ª¤Ç¤«¤±¡×¡¢·ù¤¤¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¤ª¤ë¤¹¤Ð¤ó¡×¡£
¤¯¤Ä½¸¤á¤¬¼ñÌ£¡£
¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×¤È°ì½ï¤Ë¡Ö¤Ü¡¼¤Ã¤È¤Î¤ó¤Ó¤ê¡×¤Ç¤¤ë¤ä¤µ¤·¤¤Ìþ¤ä¤·¤Î¶õ´Ö¤¬ÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°ÅÅ¼Ö¡£
JR»³¼êÀþ¤Ë¤Æ2026Ç¯2·î1Æü¤Þ¤Ç±¿¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°ÅÅ¼Ö¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
