¢¡Âè£¶£·²ó¥¢¥á¥ê¥«¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¥¯¥é¥Ö¥«¥Ã¥×¡¦£Ç£²¡Ê£±·î£²£µÆü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¶¦ÏÂ¹ñÇÕ¤Ç£³Ãå¤Ë¹¥Áö¤·¤¿¥Ç¥£¥Þ¥¤¥¶¥¥Ã¥É¡Ê²´£µºÐ¡¢Èþ±º¡¦À¶¿å±Ñ¹î±¹¼Ë¡¢Éã¥Ç¥£¡¼¥Þ¥¸¥§¥¹¥Æ¥£¡Ë¤Ï¡¢¾ò·ïÂØ¤ï¤ê¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÁ°Áö¤ÏÄ¾Àþ¤Ç³°¤á¤Ë»ý¤Á½Ð¤·¤ÆÆ¨¤²¤¿¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥¦¥§¥¤¤ò¤á¤¬¤±¤ÆµÓ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¸å¤í¤«¤éÍè¤¿¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¥°¥é¥¹¤Ë¤â¤«¤ï¤µ¤ì¤Æ£³Ãå¤À¤Ã¤¿¡£·è¤á¼ê¤òÀ¸¤«¤¹¤À¤±¤Ë¡¢¥µ¥ó¥×¥ë¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢£´¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¼«¿È¤è¤ê¸å¤í¤Ë¤¤¤¿ÇÏ¤ËÀèÃå¤òµö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢È¡´ÛµÇ°¤Î¥Þ¥¤¥Í¥ë¥á¥â¥ê¡¼¤ÈÁ°Áö¤Î¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¥°¥é¥¹¤À¤±¡£È¡´ÛµÇ°¤ÎÇÔ°ø¤òÍÎ¼Ç¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ì¤Ð¡¢Á°Áö¤Ïµ÷Î¥¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡£²ÁöÁ°¤ÎËèÆü²¦´§¤ÏÀè¹Ô·èÃå¤Ç¸«¤»¾ì¤ò½½Ê¬¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤Î£´Ãå¡£ºòÇ¯£±·î¤Î½éºé¾Þ¤Ç£µÇÏ¿ÈÆÍ¤È´¤±¤¿¾¡¤Á¤Ã¤×¤ê¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ãæ»³£²£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ê¤é¡È¤µ¤é¤Ë¡É¤È»×¤ï¤»¤ë¡££±£²·î¤«¤éÂ³¤¯ºÇ½ª½µ¤ÎÇÏ¾ì¤â¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡ÊÀõ»Ò¡¡Í´µ®¡Ë