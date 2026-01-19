荷物を満載し、洋浦港へ向かう貨物船。（ドローンから、２０２５年１２月１８日撮影、儋州＝新華社配信）

【新華社海口1月19日】中国によるハイレベルの対外開放拡大と開放型世界経済の建設推進を象徴する措置、海南島全域を独立した税関管理区域とする海南自由貿易港の「封関」運営が始まり1カ月が経過した。複数の優遇政策の実施が加速し、既存の政策も持続的に最適化、高度化され、利益を享受する企業の充足感も高まっている。

海南省海口税関によると、封関運営が始まった2025年12月18日から今月17日までの1カ月で、海外から7億5千万元（1元＝約23円）相当の貨物が「ゼロ関税」で輸入され、加工付加価値に基づく関税免除を受けた8586万7千元相当の貨物が内地に販売された。

荷物を満載し、洋浦港のふ頭に停泊する貨物船。（ドローンから、２０２５年１２月１８日撮影、儋州＝新華社配信）

海南自由貿易港の重点パークの一つ、洋浦保税港区では食肉加工企業の海南大荘園肉業が運営する牛・羊肉セントラルキッチン高度加工拠点が順調に稼働していた。大手企業として洋浦保税港区にいち早く進出した同社は、海南自由貿易港の政策優位性を活用してブラジルやニュージーランド、ウルグアイなどから原料を輸入して島内で高度な加工を行い、中華料理や西洋料理などをカバーする製品を華南（中国南部）の市場に出荷している。蘇麗梅（そ・れいばい）財務総監によると、昨年は関連政策によって1千万元近くのコストを節約でき、今後も生産能力の向上によりさらなるコスト削減が見込まれるという。

輸入した牛肉を洋浦保税港区でビーフジャーキーに加工して内地へ販売する海南紅焱食品も、付加価値加工による関税免除の恩恵を受けている。劉海燕（りゅう・かいえん）財務総監（CFO）は、生産開始からの2年で300万元以上を節税できたとし、劉和平（りゅう・わへい）董事長は、海南自由貿易港の政策が企業の生産コストを低減させ、「第二創業」となる東南アジア市場進出の道を切り開いたと述べた。

荷物を満載し、洋浦港へ向かう貨物船。（ドローンから、２０２５年１２月１８日撮影、儋州＝新華社配信）

同省三亜市の崖州湾科技城にある海潤黄金珠宝産業パークでは、宝飾品生産の工程が滞りなく進められていた。宝飾品生産の全工程にわたる技術を持つ地元企業の海南海潤珍珠も、海南自由貿易港の付加価値加工政策の直接的な恩恵を受けている。同社の高付加価値加工製品は関税免除で中国内地へ販売でき、同社はこれを機に小売業者から総合産業オペレーターへの転換を進めている。

張士忠（ちょう・しちゅう）董事長は「政策によって製品にかかる総合税率は52％から26％前後に下がり、研究開発により多くの資金を充てられるようになった」と述べた。同社は現在、真珠の入札会の準備に追われており、海南自由貿易港の各政策を総合的に運用することで、真珠の輸入で「保証金不要、負担を意識させない監督管理、再搬出期限なし、加工可能」などを実現できるという。

海南自由貿易港の「封関」運営に伴う優遇政策を追い風に、ますます多くの企業が海南に進出している。海南でこの1カ月に登記された貿易企業は5132社に上り、貿易事業者の数は現時点で10万社を超えている。（記者/陳子薇、呉茂輝）