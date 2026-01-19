Magic carpet（アラジン）

「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」を運営する千趣会の花とギフトの専門ショップ「イイハナ・ドットコム」

ディズニーキャラクターデザインのフラワーギフトも多数ラインナップされています。

今回は、「イイハナ・ドットコム」で特別価格で販売中の、鮮やかなカラーで物語のワンシーンをイメージしたプリザーブドフラワー「Magic carpet（アラジン）」を紹介します☆

 

イイハナ・ドットコム ディズニー「Magic carpet（アラジン）」プリザーブドフラワー

 

 

価格：3,619円（税込）

送料：880円（税込）

花材：

プリザーブドフラワー：バラ、ミニバラ、アジサイ

アートフラワー：プルメリア、蘭、アジサイ、グリーン

資材：アクリルプレート（アラジン＆ジャスミン）、メタルフラワー、パールピック（ゴールド）、リボン、鳥かご風アイアンバスケット、お手入れ説明付き

サイズ：幅約11cm、長さ約20.5cm

販売店舗：イイハナ・ドットコム

 

ディズニーアニメーション作品『アラジン』をイメージしたプリザーブドフラワー。

物語のワンシーン、魔法のじゅうたんに乗って、これまでに見たことがない新しい世界へ旅をする「アラジン」とディズニープリンセス「ジャスミン」を表現しています☆

 

© Disney

 

プリザーブドフラワーは、鳥かご風のアイアンバスケットに入っていて、上部からは「アラジン」と「ジャスミン」のアクリルプレートも！

魔法のじゅうたんに乗った寄り添うふたりがデザインされたアクリルプレートで、空を飛んでいるかのように吊り下げられています。

 

© Disney

 

足元には、『アラジン』の世界観をイメージしたカラフルな花々のアレンジが。

 

© Disney

 

鮮やかなターコイズブルーのバラにはゴールドのラメが施され、光が当たるとキラキラと輝きます☆

そのほか、メタリックフラワーで華やかさもプラス。

 

© Disney

 

背面のフレーム部分はハートになっています。

全体どの角度からみてもお花がたっぷり！

 

エキゾチックで鮮やかな色合いがインパクト抜群。

イイハナ・ドットコムのプリザーブドフラワー「Magic carpet（アラジン）」の紹介でした。

イイハナ・ドットコムで特別価格で販売中です。

