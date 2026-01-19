『WILD BLUEのわぶっていきましょう！』大阪城音楽堂にて初イベント開催決定【詳細あり】
5人組ボーイズグループWILD BLUEの初冠番組『WILD BLUEのわぶっていきましょう！』（ABCテレビ／毎週日曜 深1：45※関西ローカル）が、3月22日に大阪・大阪城音楽堂で初のイベントを開催することが決定した。
【写真】俳優としても活躍するリーダーの山下幸輝
WILD BLUEにとって初の地上波冠番組となる『WILD BLUEのわぶっていきましょう！』が、スタジオを飛び出し、番組初のリアルイベント「WILD BLUEのライブでもわぶっていきましょう！」を開催。3月22日に大阪城音楽堂にて昼夜2公演行われる。
番組で大好評を博している“あの企画”を生で楽しめるほか、イベントでしか見ることのできない特別企画もたっぷりと用意。昼公演は「ゲストとわぶる！」と題し、スペシャルゲストを迎えて番組の公開収録を実施する。トークに加え、イベント限定のゲーム企画などが予定されている。夜公演は「みんなでわぶる！」と題し、ファンから寄せられたリクエスト企画や、会場を巻き込んだゲーム企画で、一体感あふれる“わぶい空間”を届ける。
いずれの公演でも、WILD BLUEによるライブパフォーマンスが披露され、普段のライブとはひと味違う“バラエティー満載のWILD BLUE”を楽しめる内容となっている。
【イベント概要】
『WILD BLUEのライブでもわぶっていきましょう！』
日程：2026年3月 22日（日）昼・夜2回公演
会場：大阪城音楽堂
▼詳細
「ゲストとわぶる！」昼公演
開場12:00／開演13:00
（公演後WILD BLUEハイタッチ会）
出演：WILD BLUE, 東京ホテイソン（MC）／スペシャルゲスト（後日発表）
「みんなでわぶる！」夜公演
開場16:30／開演17:30
（公演後WILD BLUEハイタッチ会）
出演：WILD BLUE, 東京ホテイソン（MC）
〈WILD BLUEハイタッチ会〉
チケット購入者全員特典公演後お見送りハイタッチ会開催
〈オリジナルボイスメッセージ特典〉
「昼夜通し券」購入者特典でイベント本番で収録する、メンバーによるオリジナルボイスメッセージをイベント終了後、後日メールにてプレゼントされる。
●チケット
■券種（税込）
【各部券】
・指定席：8800円
・芝生スタンディング：6800円
【通し券】
・昼／夜通し券（指定席）：1万7000円
