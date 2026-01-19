６４３４人が犠牲となった１９９５年の阪神淡路大震災から１７日で３１年です。

兵庫県内の各地で追悼行事が開かれ、発生時刻に合わせて黙とうが行われました。

阪神淡路大震災は今から３１年前の１９９５年１月１７日に発生しました。

６４３４人が亡くなり、行方不明者は３人、損壊家屋はおよそ６４万棟に上ります。

神戸市中央区の公園「東遊園地」には犠牲者の名前が刻まれた「慰霊と復興のモニュメント」があり、早朝から追悼行事「１・１７のつどい」が営まれました。

会場内には記憶や教訓を語り継ごうと竹や紙の灯籠およそ６０００本に火がともされ、「１９９５つむぐ１・１７」の文字が浮かび上がります。

発生時刻の午前５時４６分になると参列者らが黙とうを捧げました。

また遺族代表として震災で母が行方不明となった、兵庫県加古川市の介護士・佐藤悦子さん６２歳が追悼の言葉を述べ母へ思いを語りました。

阪神淡路大震災では被災者や支援に携わった人たちの高齢化が進んでいます。

去年の震災発生３０年を区切りに追悼行事を取りやめる動きも目立ち、南海トラフ巨大地震などに備え教訓をどう語り継いでいくかが課題となっています。