自民党の佐藤勉衆議院議員が今期限りで引退する意向を示していることを受け、栃木４区の関係者は１７日、選考委員会を開き石坂太県議会議員を後継候補にすることを決めました。

石坂氏は、真岡高校、拓殖大学政治経済学部を卒業後、佐藤勉衆議院議員の秘書などを務め、２０１９年の県議選で初当選。現在、自民党県連の青年局長を務めています。

その政治経験と、栃木４区の一体感の醸成を考慮し、今回、栃木４区の後継候補に選ばれました。

（自民党の栃木４区候補予定 石坂太氏）

「時間のない中での選挙。本気で動いてがんばりたい」

一方、立憲民主党と公明党が新たに立ち上げる「中道改革連合」について、次の衆議院選挙で栃木２区から立候補予定の立憲民主党県連代表の福田昭夫氏は１７日、後援会の会合を開いて、「中道改革連合」からの出馬を調整していることを説明しました。

そのほか１区から立候補予定の新人の小池篤史県議会議員と、３区から立候補予定の同じく新人の伊賀央氏も中道改革連合からの出馬を調整しています。

４区から立候補予定の藤岡隆雄氏は、後援会などと協議しながら対応を検討するとしています。