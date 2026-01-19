本格的な入試シーズンの幕開けとなる大学入学共通テストが、１７日から全国の会場で始まり、栃木県内でも７つの大学で受験生が試験に臨みました。

午前８時ごろの県内の試験会場のひとつ、宇都宮大学の峰キャンパスです。

緊張した表情の受験生たちが、高校や塾の先生に励まされながら次々に会場に入っていきました。今回から、出願の手続きが原則オンラインに変更され、受験生は自ら受験票を印刷して持参しました。

今年の大学入学共通テストは、全国の６５０の会場で去年よりおよそ１千人多い４９万６千人余りが出願し、２年連続で増えていて、県内ではおよそ１６０人多い８０５０人が出願しています。

出願者全体のうち、高校などをこの春に卒業する予定の現役生はおよそ４２万人で、すでに卒業している人はおよそ７万１０００人となっています。

大学入学共通テストは、新学習指導要領に合わせて２０２５年から７教科２１科目となり、２日間の日程で行われています。１７日は地理歴史と公民、国語、それに外国語があり、英語のリスニングの試験も行われました。１８日は理科と数学、情報の試験が行われます。