那須塩原市の温泉施設では一足早く、色とりどりのひな人形が飾られています。

那須塩原市の「奥那須・大正村 幸乃湯温泉」です。こちらの施設の入り口や食堂には、合わせて３３組のひな人形がずらりと飾られ、一足早く施設内を彩っています。

これは、観光客に地域を回遊してもらい街の魅力を知ってもらおうと、黒磯観光協会などでつくる「街めぐり推進協議会」主催のイベント「日本一早い黒磯雛めぐりスタンプラリー」の一環で行われているものです。

東日本大震災に伴う原発事故の影響でこの地域の宿泊客が減ったことなどを受けて始まったもので、今年で７回目です。

期間中、対象となる約２５施設ではひな人形の展示やひな祭りにちなんだ商品の販売などを行っています。黒磯や板室など、５つのエリアの施設を巡りスタンプを集めると、米や、宿泊券が当たる抽選に応募できます。こちらの温泉施設では日帰り温泉を利用するか宿泊をするとスタンプを押してもらうことができます。

奥那須・大正村 幸乃湯温泉の宿主・荻原正寿さんは「温泉でゆっくりしてもらい、目でも楽しんで癒やされてほしい」と話しました。

イベントは３月３１日まで行われています。