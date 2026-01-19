朝日新聞の前政治部長の林尚行氏が19日、コメンテーターを務めるテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。次期衆院選の構図について言及した。

高市早苗首相（自民党総裁）が19日夕、官邸で記者会見し、通常国会冒頭の23日に衆院を解散する意向を表明する。立憲民主党と公明党が結成した新党「中道改革連合」は19日午前に「生活者ファースト」を掲げた綱領を発表、午後には基本政策を示す。

衆院選日程は「1月27日公示、2月8日投開票」となる見通しで、与野党は候補者擁立や公約策定などの準備を急いでいる。

首相は会見で自民と日本維新の会による連立政権の枠組みや「強い経済」などで信を問う考えを明らかにするとみられる。同時にこのタイミングで解散に踏み切る理由について説明する見込み。

中道の綱領は「生活者ファーストの政策を着実に前へと進める」と明記。五つの政策の柱として（1）持続的な経済成長（2）新たな社会保障モデルの構築（3）包摂社会の実現（4）現実的な外交・防衛政策と憲法改正論議の深化（5）不断の政治改革と選挙制度改革―を列挙した。

林氏は、次期衆院選の構図について「公明票を上回る無党派層の支持を高市さんが得られるかどうか今回の選挙の最大のポイントなので、無党派層狙いの高市政権と組織票を固めて浸透を図っていこうとしている新党・中道という見たことのないような選挙の構図になるのではないかと思っています」と自身の見方を述べた。