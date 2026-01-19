櫻井翔、メンバーカラー“赤”に信頼置くもクイズ不正解「20年近くまとってきたので…」
5人組グループ・嵐の櫻井翔が19日、都内で行われたチューリッヒ保険会社『自動車保険の新CM発表会』に登壇した。安全運転への意識や保険への知識に関するクイズに挑戦した。
【全身ショット】スーツ姿で「Z」ポーズをする櫻井翔
1問目の「事故率が低い車の色は赤である。◯か×か」という出題に自身の嵐でのメンバーカラーが赤であることから「願いをこめて。20年近く赤をまとってきたので事故率が低いといいな」と◯を出すも、正解は×。
最も事故率が低いのはシルバーだそうで「太陽光などの光を反射するので昼夜問わず見えやすい」と理由を聞くと「赤も低いと思うんですけどね…」と食い下がる。こちらの問題は惜しくも不正解となってしまったがその他2問は正解。「全問正解を目指したかったんですけど赤に引っ張られてしまった…覚えておきたいと思います」と姿勢を正していた。
櫻井が出演する新CMシリーズ『だから、チューリッヒ』は19日から放送開始。「ハローチューリッヒ」のサウンドロゴやチューリッヒの頭文字“Z”ポーズも披露しており「きれいにハマりました」と会見でもアピール。「親指と親指の腹をあわせていただくときれいなZになる」と作り方をしっかりレクチャーしていた。
