左側を下にして寝るのは防衛本能から！？“頭の高さ”と“足裏”でわかる猫の警戒度

すっかり人間の生活に溶け込み、癒しの存在となっている猫ですが、よくよく観察してみると野生の頃の習慣が数多く残っていることに気付きます。



驚きの身体能力を象徴するような背中から落下しての足での着地、気持ち良さそうに寝ているようで何やら警戒していそうな寝姿、のどをゴロゴロ鳴らして甘えるくせに攻撃もする複雑な心理。



これらの行動を理解できたら猫の気持ちがもっとわかるかもしれません。最新科学で明かされた猫の新事実などについて動物の生態に詳しい富田園子さんに連載で教えてもらいました。





頭の高さと足裏がポイント

今回は「寝る姿勢からわかる猫の警戒度」について解説します。

1日の半分以上を寝て過ごす猫。その寝姿からも猫の心理が読み取れます。

ポイントは“頭の高さ”と“足裏”です。

警戒している時は頭をなるべく高い位置に保とうとします。目を開いたときに頭が高いところにある方が周りをよく見渡せるからです。



また危険を感じて逃げるとき、足裏が地面についている姿勢の方がすぐに走って逃げられます。ですから足を放り出さず、地面に足裏をしっかりとつけた状態で眠ります。



仰向けで寝ていてもビックリして起きれば一瞬で逃げの姿勢に入れますが、その一瞬が野生では命取りになることがあります。

逆に頭を地面につけて寝ていたり、足裏を上にして寝ているのは安心している証拠です。

それぞれの寝姿からわかる警戒度を詳しく説明します。

寝姿でわかる警戒度

まずは、急所であるお腹をさらけ出し大の字でくつろぐ大胆な寝姿。

（1）屋外の地面でヘソ天寝するツワモノ。

頭は地面に乗せて低い状態で、足裏も1本も下についていません。安心しきっていて警戒度0％。

（2）同じく頭を地面に乗せ、足裏も1本も下についていない姿勢ですが、仰向けではなく横向きの場合はやや起き上がりやすいので、警戒度10％。

（3）目は閉じているけれど足裏は全て地面についているスフィンクス座りはいつでも動ける状態。警戒度80％。

（4）スフィンクス座りに似ていますが、前足を体の下にたくしこんでいる、いわゆる「香箱座り」と呼ばれる寝姿。

香箱座りは下から見ると前足の裏は上を向き、地面についていません。つまりスフィンクス座りよりは警戒心が低いことを示します。地面につけている足裏は2つなので、単純計算すると警戒度は（3）の半分の40％。

（5）「香箱座り」とは逆で、前足の足裏を下につけて後ろ足はつけていない状態も、警戒度は同じく40％。

（6）お腹を床につけてリラックスしているように見えても、4本の足裏は地面につけ、前足の上に頭を置くことで頭を高いところにキープ。警戒度80％。

ちなみに警戒度が100％になったら、寝られなくなるのだと思います。座った姿勢のまま、睡魔に負けて船を漕ぐような状態になるのでしょう。

猫の寝姿は警戒度だけで決まるわけではありません。気温も影響します。

暑い時は足を投げ出して体温を逃がしたいわけです。でも警戒していたらできない。その時はあきらめるのか…。いや、そうではなく場所を変えます。猫は高いところに行くほど安心できるので、高い木の上ならダラッとした姿勢で眠ることができます。

警戒していなくても、寒かったら丸まって眠ります。体温をなるべく逃さないようにです。

ところで最近、猫の寝姿について驚きの発表がありました。猫が横向きに寝ているときは、たいてい左側を下にしているというのです。

左側を下にして寝る理由

イタリアやドイツの研究者が301本の猫の動画を調査したところ、63.8％もの猫が左側を下にして寝ていたのです。

この理由を研究者は「左目の方が異変を察知しやすいためではないか」と推測しています。

詳しく説明すると、右脳と左脳はそれぞれ得意分野があります。危険を察知するのに長けているのは右脳。そして右脳と結びつきが強いのは左目です。つまり左目の視野を広くしておいた方が敵などの異変に気付きやすくなります。

右側を下にして寝ると、左目の視界の左側は自分の体で遮られてしまいます。それだと異変に気付きにくくなってしまうので、左側を下にして寝る猫が多いのではないかと推測されます。

実は左目の方が異変に早く気付くという現象は犬や馬のほか、トカゲやカエル、ニワトリにも見られます。シェルターにいる保護犬はやはり体の左側を下にして眠ることが多いという報告もあります。万一の時に備えて左目の視界を開けておこうという本能は多くの動物に共通するのかもしれませんね。

富田 園子（とみた そのこ）

編集＆ライター。日本動物科学研究所所属。東京在住。