フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は１５日、高市早苗首相がこの日夕、衆院解散を表明する予定であることを報じた。

また、立憲民主党と公明党が合流し「中道改革連合」を設立したことも伝えた。

スタジオには、政治ジャーナリスト・青山和弘氏と同局の松山俊行解説委員長が出演。衆院選に向け「中道」を巡り、２人の解説を聞いたコメンテーターでタレントの渡辺正行は「話を聞いていると、立憲さんにメリットがあって…公明党は、何でそこに乗っていたんだろう？と思うんですけど」と質問した。

青山氏は「今回はですね、公明党の現職議員は、全員、比例代表の上位で優遇する方針なんですよ。それによって、もう当選確実になるんです。つまり、公明党はもう自分たちは小選挙区を捨てても中道改革連合の比例の上位優遇されて当選確実にしてもらう。その代わりに、小選挙区で立憲の議員を応援するというバーターが成立しているということです」と解説した。

松山氏は「公明党の支持母体である創価学会などの運動量というのは、年々やっぱり弱まっているということが指摘されていて、前回の衆院選でも、かなり昔に比べると、下がっていたと。そうした中で、小選挙区で公明党が候補を立ててもなかなか勝てる状況が見えなかったのもある」とした「小選挙区で勝てない状況の中、今回、立憲民主党からオファーがあった。比例の上位の方で名前を入れられるってことで、公明党にもかなりメリットがあるという判断がある」と解説した。