【ラークス（スイス）＝小沢理貴】スノーボード・スロープスタイルのワールドカップ（Ｗ杯）第２戦は１８日、スイスのラークスで決勝が行われ、女子は村瀬心椛（ここも）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が７７・５５点で今季初優勝を飾った。

ビッグエアを含めてＷ杯通算８勝目。男子は今季Ｗ杯デビューした１７歳の木村悠斗（ヨネックス）が８１・９５点で初の表彰台となる２位に入った。

強風で競技開催が危ぶまれる中、村瀬は大会側に「やりたい」と直訴したという。悪条件下を想定した念入りな準備で決勝２回のランをともに高得点でまとめ、「今季一番難しいコンディションで優勝できて、すごく自信がついた」と充実感たっぷりに喜んだ。

元々コースがスピードに乗りづらいことに加え、強風でエアの難度が上がっていた決勝。ただ、村瀬は練習から重心移動を模索して速度が落ちない滑りに手応えを得ていた。さらに空気抵抗を減らすために上着を脱ぎ、ほぼしゃがんでいるような低い姿勢で滑走。狙い通り飛距離のあるエアを決めた。

１７歳で臨んだ２０２２年北京五輪で、ビッグエアの銅メダルを獲得した日本女子最年少の冬季五輪メダリスト。だが、コース環境の分析を含めてスノーボードの総合力が問われるから、「スロープスタイルの方が好き」と語る。代表確実のミラノ・コルティナ五輪で「自分の滑りを出せば、確実に表彰台に上がれる」という自信もある種目だ。

「最後に優勝で締めくくれてすごくうれしい」と村瀬。気分良く２度目の五輪へと向かう。（小沢理貴）

１７歳の木村悠、Ｗ杯デビュー戦で２位「４年後は僕が勝つ」

１７歳の木村悠がＷ杯デビュー５戦目で堂々たる戦いぶり。強風の悪条件下で精度の高いエアを披露して２位に入り、「すごくうれしい。自分の実力が通用しているんだっていう自信が湧いた」。ミラノ・コルティナ五輪代表を確実にしている木村葵来（きら）の弟で、今大会は８位の兄より好成績。「４年後（の五輪）は僕が勝つんだっていう感じです」と笑顔で対抗心を燃やしていた。