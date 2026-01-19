元AKB48でタレントの峯岸みなみ（33）が18日配信のABEMA「チャンスの時間」に出演。お笑いコンビ「千鳥」の大悟（45）に悩みを相談して涙する場面があった。

この日は、喫煙所でゲストに相談を持ちかけられた大悟がどんなアドバイスをして、その間にたばこを何本吸うのか検証する企画「千鳥大悟の人間性検証ドッキリ」が配信された。

現在、愛知で子育てしながら芸能活動を続けている峯岸。「久しぶりにバラエティー番組に出ると、自分が一番（たくさん）仕事していた時と雰囲気が違うと思う。今は素の状態で楽しくやる方が良い感じなのかなと思って…ただ楽しくて幸せな自分に需要があるのかなと思う。だから若い子からすると『空回りおばさん』になってないかなと怖くて…どういうスタンスでバラエティーに出ていいのか…自分に需要や居場所がないのではないかと。自信は後からつきますかね？」と最近の苦悩を告白した。

さらに「子育てとタレントさんのバランスが難しい。仕事も頑張りたいけど、今子どもも小さいし、家庭を頑張らない理由にしちゃってる」と相談した。

大悟は「自信はみんなないと思うよ。自信あるフリをしているだけだと思うよ」と切り出した。さらに「わしは言い訳してるヤツは頑張ってると思うよ。頑張ってないヤツは言い訳もしない。でも言い訳してるってことは納得できていないことがある。言い訳はしても、しなくても結果は何も変わらないのに、言い訳をするのは一生懸命頑張っているけどうまくいってなくて、もがいてる証拠。だから言い訳にしてていいんじゃない」と峯岸を肯定した

そして「やりながら笑えてて、楽しめてる間はやるべき。そんな深く考えるなということよ。“私最高かも！AKBで一番勝っちゃったかも”と思っておけばいいのよ。悩めるのは凄くぜいたくだと思うよ」と背中を押すと、峯岸は涙して相談が終了した。