産休中のTBS近藤夏子（かこ）アナウンサー（29）が19日までにインスタグラムを更新。昨年中に挙式したことを報告し、写真を公開した。

近藤アナは「昨年、結婚式を行いました」と報告。挙式時の写真を複数アップし、「大切な家族、ずっと見守ってくれている友人たち数人を呼び少人数の結婚式。今までお世話になった方々へ感謝と恩返しの想いを込めた結婚式がコンセプトでした。派手にやらず、だけど想いはたっぷりと込めて 披露宴にイベントは詰め込まずとにかくアットホームにのんびりとみんなでおしゃべりできる式に 幸せないちにちだったなあ」と振り返った。

続く投稿では、「憧れのウェディングドレスは、バックスタイルに一目惚れして即決 この時妊娠8ヶ月でそもそも着られるドレスが限られる中 ドンピシャなものに出会えました」とウェディングドレス姿の写真を複数アップ。「そしてお色直しのエスコートは2人の弟にサプライズで頼みました。これは絶対にやりたかったこと！！！BGMはだんご3兄弟」と、弟たちに挟まれた笑顔のスリーショットも公開し、「素敵な思い出になりました」とつづった。

東京都出身の近藤アナは慶大法学部法律学科卒業後の2019年にTBS入社。24年10月に結婚を発表。昨年11月13日、TBSラジオ「ジェーン・スー 生活は踊る」（月〜木曜午前11時）に生出演し、第1子妊娠を発表した。