元NHK政治部記者でジャーナリストの岩田明子氏が、18日放送のフジテレビ系「Mr．サンデー」（日曜午後9時）に出演。立憲民主党と公明党が新党「中道改革連合」を結成したことをめぐり、高市早苗首相の“打算と誤算”を解説した。

岩田氏は新党結成について「驚きましたね。私も会食中でしたけど、箸を落としそうになりました」と振り返ると、高市氏が解散を決めた「打算」を「高い支持率で選挙は勝てる。急いだ方がいいと思った」と解説。「支持がもっている間にどこかで（解散を）打ちたいという考えはベースにあったと思う。元々高市さんはできるだけ早期の方がいいという考えがあって。ただ党内の反対がありましたから。そこのせめぎ合いではありましたけど」と話した。

高市氏の「誤算」については、立民と公明の新党結成を挙げ「野党の比例名簿統一はあっても新党とは思わなかっただろう」と指摘。「かなり選挙で濃い協力をしていくだろうという情報を官邸でも把握していたんですけど、新党となるとハードルが高いですから。まさかそこまで煮詰まるとは思っていなかったので」と政権の驚きを語った。

野田氏は新党結成の構想について、連立離脱前の公明党と水面下で交渉していたと明かしているが「どうも接触はあるようだというぐらいで、そこまで本格的な話ができているとは思っていなかったので。まさか高市内閣ができる前からこの動きがあったというのは、皆さん驚いてましたね」と語った。