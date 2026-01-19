「小田急ホテルセンチュリーサザンタワー」20階の「ラウンジ サウスコート」では、この時期定番のイチゴを使ったアフタヌーンティー「ストロベリーアフタヌーンティー」を2026年4月30日（木）まで開催しています。

スイーツイメージ（写真は2名様）

注目のスイーツは5品。エレガントなデザインの「苺とチョコレートのタルト」や、イチゴフォルムが愛らしい「マカロン」、イチゴのコンフィチュールが決め手の「パンナコッタ」のほか、春らしいピンク色がかわいい「レアチーズケーキ」などが楽しめます。

セイボリーイメージ（写真は2名様）

セイボリーは、ドライストロベリーを加えた「キッシュ」や、甘さとしょっぱさが絶妙な「苺のゼリーとサラミのピンチョス」、「サーモンとクリームチーズのベーグルサンド」の3品。

焼き菓子ほかイメージ（写真は2名様）

焼き菓子は、イチゴと紅茶の香る「パウンドケーキ」や、ダイヤモンドの意味をもつ「苺のディアマンクッキー」、ホテル内で水耕栽培されているスイートバジルとイチゴの相性が抜群の「コンフィチュール」、「苺のパンプディング」などを楽しめます。

ほかにも、イチゴやフランボワーズなどが入った「ミックスベリーバター」で楽しむ2種類のスコーンがティースタンドを彩ります。

ラグジュアリーな空間で、苺を存分に味わえるアフタヌーンティーの甘酸っぱいひと時を過ごしてみてはいかがでしょうか。





AFTERNOON TEA MENU

●スイーツ

苺のマカロン、苺のパンナコッタ、苺のショートケーキ、苺のレアチーズ、苺とチョコレートのタルト

●セイボリー

サーモンとクリームチーズのベーグルサンド、ドライストロベリーとハム・チーズのキッシュ、苺のゼリーとサラミのピンチョス

●焼き菓子

苺と紅茶のパウンドケーキ、苺のディアマンクッキー、苺のパンプディング、苺とバジルのコンフィチュール、ミックスベリーのバター、フレッシュ苺

●別皿にて

スコーン2種

●ドリンク

紅茶やコーヒー、ハーブティーなど、15種類以上。

※1時間30分フリーフローにて提供。



イチゴの香りがふわりと広がる、乾杯におすすめのモクテル（ノンアルコールカクテル）2種類と飲みやすいウォッカベースカクテル1種が楽しめます。ご褒美時間をより華やかに彩るカクテルも一杯いかが。



（写真左から）「ストロベリーロマンス」、「ベリーベリーヨーグルト（ノンアルコール）」、「ストロベリーサンライズ（ノンアルコール）」各1500円

新宿の街並みを望みながら旬の苺を使ったアフタヌーンティーをいただく贅沢時間。「小田急ホテルセンチュリーサザンタワー」で素敵なひとときを過ごしてみて。



■小田急ホテルセンチュリーサザンタワー「ストロベリーアフタヌーンティー」

住所：東京都渋谷区代々木2-2-1

場所：ラウンジ サウスコート（「小田急ホテルセンチュリーサザンタワー」20F）

TEL：03-5354-2172（受付時間9〜18時）

期間：提供中〜2026年4月30日（木）

時間：月曜〜木曜 12〜20時（最終予約受付18時）、

金曜 12〜21時（最終予約受付19時）、

土・日曜、祝日 11時30分〜20時（最終予約受付18時）

※2時間制（ドリンクは30分前LO）

料金：5500円（税・サービス料込）



※写真はすべてイメージです

※食材の仕入れ状況によりメニュー内容、提供方法などを変更する場合があります

Text：税所奈津子



