【五等分の花嫁*×コアラのマーチ】第2弾! 前回、初日完売のコラボ/ 限定グッズ全4種、1月19日正午から販売【ロッテ】

ロッテは1月19日(月)正午から、TVスペシャルアニメ『五等分の花嫁*』と「コアラのマーチ」がコラボした特別グッズ4種を、同社のオンラインショップ限定で販売する。

2025年3月にも実施した人気コラボの第2弾。前回は『五等分の花嫁*』のイラストを描いた特別デザインの「コアラのマーチ」を数量限定で販売し、初日で完売したという。

今回は期間限定の受注生産で販売し、期間は2月1日(日)午後11時59分まで。Tシャツ、アクリルスタンド、アクリルキーホルダー、缶バッジの4種類をラインアップする。デザインはそれぞれ5種類で、缶バッジを除きデザインを選択できる。商品の発送は2026年3月下旬ごろを予定。

商品概要は以下の通り。価格はいずれも税込表記。別途送料がかかる(660円〜)が、対象商品を税込合計5,000円以上購入すると送料が無料になる。なお、商品の仕様を変更する場合や画像と実物のデザインが異なる場合があるとしている。

〈五等分の花嫁*×コアラのマーチ、商品ラインアップ〉

『五等分の花嫁*』のキャラクターがコアラのマーチの耳をつけた、特別仕様のイラストが描かれたグッズ。各キャラクターをモチーフにしたコアラも登場する。

◆コラボTシャツ

【種類】全5種(一花、二乃、三玖、四葉、五月)

【サイズ】ユニセックスL、XL

【価格】2,780円

◆アクリルスタンド

【種類】全5種(一花、二乃、三玖、四葉、五月)

【価格】1,380円

◆アクリルキーホルダー

【種類】全5種(一花、二乃、三玖、四葉、五月)

【価格】1,380円

※「五等分の花嫁デザイン1種」と「コアラデザイン1種」の計2個で1セット。

※キャラクター名でペアを組み合わせて提供。

※ボールチェーン付属。

◆缶バッジ

【種類】全5セット(デザインは選択不可)

【価格】560円

※「五等分の花嫁デザイン1種」と「コアラデザイン1種」の計2個で1セット。

※キャラクター名でペアを組み合わせて提供。

※ランダムで1セットを発送。デザインは選択できない。

