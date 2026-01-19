日曜劇場「リブート」（TBS系）の第1話が、18日に放送された。

本作は、最愛の妻の死をめぐってうそと真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒濤（どとう）のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。鈴木亮平が善良なパティシエと悪徳刑事という2人の主人公を演じる。

ハヤセ洋菓子店を営む早瀬陸（松山ケンイチ）は、2年半前に失踪した妻の夏海（山口紗弥加）の帰りを待ち続けていた。だがある日、店にやって来た捜査一課の刑事・儀堂歩（鈴木亮平）から山中で白骨化遺体が発見されたと知らされる。検視の結果、遺体は夏海だと断定された。

悲しみに追い打ちをかけるように、捜査一課の刑事・足立翼（蒔田彩珠）らが夏海のパソコンなどを押収。そして、ある証拠から早瀬に妻殺しの容疑がかけられてしまう。

放送終了後、SNS上には、「鈴木亮平さんのリブートの切り替えがすご過ぎた。早瀬陸の優しい笑顔から儀堂歩の冷徹な目にリブートした瞬間ゾクッとした」「鈴木亮平さんと松山ケンイチさんの演技がすごかった」「見た目は鈴木亮平、中身は松山ケンイチって面白い」「リブート後、時々松山ケンイチの心の声が出てくるのが面白い」などのコメントが上がった。

また、「日曜劇場恒例の1話の時点での伏線と考察が目まぐるしくつながる展開。これからがとても楽しみ」「リブート鈴木亮平は何人いるんだろう。謎だらけ」「一香（戸田恵梨香）も儀堂もリブートしているんじゃないか」「一香さんは夏海さんがリブートした人？」などの声もあった。

そのほか、「主題歌はミスチル！」「一番すごいのは半年かけて声帯まで変える整形手術で全く別人の顔を作り出せる野呂佳代さんなんじゃないか」「永瀬廉のバイオレンスな演技に興奮。蒔田彩珠との共演に朝ドラ『おかえりモネ』を思い出した」「北村有起哉さんのダークな役がいい」といったコメントもあった。