櫻井翔、2026年の抱負は海外取材＆嵐「コンサートも始まりますので」
5人組グループ・嵐の櫻井翔が19日、都内で行われたチューリッヒ保険会社『自動車保険の新CM発表会』に登壇した。
【全身ショット】スーツ姿で「Z」ポーズをする櫻井翔
年始から「日本全国いろんなところに取材に行かせてもらってる。長野、石川、奈良、兵庫、日本全国いろんなところに行っています」と充実した日々を報告。日常的に自分で運転する機会もあるという櫻井は「気分転換も含めて、ドライブすることは多い」とし「より安全を意識してハンドルを握るようになりました」とCM出演を経ての変化を明かす。
さらに2026年の目標を聞かれ「海を超えて海外にも取材に行けたら。まもなく冬季オリンピックも取材したいですし、その後も海外への取材に行けたら。目下3月から嵐としてのコンサートも始まりますので嵐としての準備もあわせていきたいというのが2026年の目標ですね」と掲げた。
櫻井が出演する新CMシリーズ『だから、チューリッヒ』は19日から放送開始。
