嵐の櫻井翔（43）が19日、都内で「チューリッヒ保険会社 新CM発表会」に登壇した。

ブランドアンバサダーに櫻井を起用した新CMが19日から全国18都道府県で放送される。新年を迎え、今年挑戦したいことについて問われると「海を越えて海外にも取材に行けたら。冬季五輪の取材もしたいです」と意欲的。日本テレビ系「ミラノ・コルティナ2026冬季五輪」ではスペシャルキャスターを務める。

2月22日に同五輪が閉幕後、翌3月13日からは5月末で活動終了する嵐のラストツアーが控え、息つく暇も無い。「3月から嵐のコンサートが始まるので嵐としての準備もしていきたいというのが2026年目下の目標です」と続けた。

イベントでは、グループ愛ものぞかせた。自動車にまつわるクイズコーナーで「事故率が低い車の色は赤である」というお題に、「○」の札を挙げた。「グループ活動をする中でメンバーカラーがあるんですけど、僕は20年近く赤をまとってきたので事故率が低いと良いなという願いも込めて」と祈ったが、正解は「×」で、事故率が低いのは「シルバー」という結果に。これには「えっ」と驚いて残念がり「赤も低いと思うんですけどね…」と首をかしげていた。