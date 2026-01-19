小腹満たしにも食事にも　「完全メシ カラムーチョ 辛旨! スパイスカレー」発売へ

日清食品の「完全メシ」シリーズに、湖池屋の刺激的な新フレーバーが仲間入りしました。

2026年1月12日から、全国のセブン‐イレブンで「完全メシ カラムーチョ 辛旨! スパイスカレー」が先行発売されています。2月23日からは全国のコンビニエンスストア、3月23日からはスーパーマーケットでも順次販売される予定です。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

おなじみの「カラムーチョ」の辛旨な味わいに、本格的なスパイスカレーの香りとコクを掛け合わせた一品で、ひと口食べた瞬間にスパイスの広がりを感じられるよう仕上げられています。

食べ進めるほどに旨みが重なり、スナックでありながらしっかりとした満足感が得られるのが特徴です。

「完全メシ」は、ビタミンやミネラルなど33種類の栄養素をバランスよく摂取できることを目指した日清食品のブランドです。たんぱく質、脂質、炭水化物の三大栄養素はもちろん、栄養素特有のクセを抑える工夫により、普段の食事と変わらないおいしさを実現。今回の新商品もその考え方を引き継ぎ、栄養と味わいの両立を図った“進化系カラムーチョ”となっています。

なお、参考小売価格は190円前後（税抜）が想定されています。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026011903.html