「凄い」平愛梨、“コミュ力おばけ”7歳長男を絶賛「想像すると私も泣けてきます」「本当頑張ってる」
俳優の平愛梨さんは1月19日、自身のInstagramを更新。息子たちへの夜ご飯を公開しました。
【写真】平愛梨のおいしそうな料理
投稿にはおいしそうなオムライスとみそ汁、チキンがテーブルに並んだ写真を1枚載せています。とてもおいしそうです。またスーパーで鶏肉を買い忘れてしまったときに、2月に8歳を迎える長男が「空気をよんで」「ママ！僕取ってくるよ！まだ間に合うから」と取ってきてくれたエピソードを披露しました。
「いっぱいあるから分からなくて店員さんに鶏肉どこですか？って聞いたんだよ」とのことで、「さすが!! コミュ力おばけ」と称賛しています。しかし、夫でFC東京所属の長友佑都選手が遠征に行った時には、「平気な顔して『PAPA頑張ってよ』って見送ってたのに出発した後ひとりお部屋にこもってこっそり泣いてた」という一面もあったようです。
コメントでは、「頼もしいデスネ」「お兄ちゃん凄い」「バンビーノ良い男！」「お兄ちゃんだって泣くょね」「可愛くて美味しそうですね〜」「本当頑張ってるバンビーノ」「想像すると私も泣けてきます」「さすがバンビーノ君。ママも助かりますね」などの声が寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「バンビーノ良い男！」平さんが息子たちに夜ご飯は何が食べたいか聞いたところ、「みんな『オムライス』とリクエスト」してきたようです。「そんな得意でもないんだけどな」と吐露しつつも、「野菜の全てをこれでもか!というぐらいみじん切りにしてたっぷり入れたら卵で隠れるから気づかない」とおちゃめな様子も。
家族ショットも公開自身のInstagramで家族の日常などを発信している平さん。3日には年始のあいさつと共に、家族写真を2枚載せています。息子たちはおそろいの洋服に身を包んだかわいらしい姿です。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
