現代に引き継がれるホンダの思想

国内最大のモーターショー「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」が、2025年10月29日に東京ビッグサイトで開催されました。

2025年も多くのメーカーから新型モデルが公開され来場者の関心を集めましたが、過去のモーターショーにおいても、今なお色褪せない魅力を放つコンセプトカーが存在しました。

この記事では、2003年の「第37回 東京モーターショー」でホンダが出展し、大きな話題を呼んだコンセプトカー「KIWAMI（キワミ）」を振り返ります。

KIWAMIは、ホンダが開発した革新的なセダンタイプのコンセプトカーです。世界で初めて燃料電池を実用化したホンダのFC技術と、そのクリーンな性能と相通じる清らかな和の心を融合させ、次世代の乗用車として創造されました。

日本の伝統的な美意識や価値観のひとつであるミニマリズムに着目し、そのエッセンスをクルマのデザインに反映させたとされています。例えば、季節の移ろいとともに変化する景色の美しさ、清らかな水の流れに美しさを見出す感性、風の香りに四季を感じる繊細さといった価値観です。具体的には、シンプルな美しさを追求した低く滑らかなスタイリングの中に、走る歓びや静粛性、そして高い安全性といった知能化技術が凝縮されています。

ボディサイズは全長4500mm×全幅1820mm×全高1260mm、ホイールベースは2870mmです。エクステリアデザインは「よりワイドに、より低く」というテーマを追求しており、直立したサイドウインドウを持つスクエアな形状が、その低いフォルムを一層強調する独特のスタイルとなっています。

インテリアは、単に和をデザインモチーフとして扱うのではなく、手入れされた庭や陰影が美しい障子のように、「和」が持つ本質的な価値観を基本に設計されました。ホンダならではの低床化技術により、低い全高ながらもゆとりのある室内空間を確保しています。さらに、車外情報ディスプレイやパネルタッチシフトといった先進性を組み合わせることで、すべてが調和した独特の美しさを持つ、極上のやすらぎともてなしの空間が提供されていました。

このKIWAMIのパワートレインには、ホンダ独自のFCシステムが搭載されています。このシステムは、高出力のホンダ製スタックとDCモーター、水素ストレージなどで構成され、高いレスポンスとエネルギー効率を誇りながらもコンパクトなサイズを実現しました。

レイアウトの自由度が高いことが特長で、コントロールユニット、ウルトラキャパシタ、スタック、水素ストレージといった重量物を車体中央に集めたH型レイアウトを可能にしました。これにより、低重心と低全高が見事に実現されていたのです。

また、広い室内空間の確保と同時に、四輪協調制御の4WDを搭載し、安定したハンドリング性能を発揮した点も見どころでした。ホンダのFC技術と和の心を融合させて生まれたKIWAMIは、一見すると狭そうに感じられるものの、自由度の高いレイアウトによって快適な車内空間を実現した意欲的な一台です。

発表から約22年が経過した現在に至るまで市販化はされていませんが、JMS2025でホンダが発表したコンセプトカー「Honda 0 SALOON（0サルーン）」に、その面影を見ることができます。

この0サルーンは、KIWAMIと酷似したデザインを採用しているのです。0サルーンは水素ではなく電気で走るBEVですが、エンジンを搭載しないことで自由なレイアウトを可能とし、結果として低くワイドなボディ形状を実現しました。パワートレインは異なりますが、この点において、KIWAMIが示した次世代のボディレイアウト思想が、約22年の時を経て現代に受け継がれたと言えるでしょう。