櫻井翔、ブランドアンバサダー就任で“チューリッヒポーズ”＆サウンドロゴ歌唱「かなり『Z』がフィット」
5人組グループ・嵐の櫻井翔が、チューリッヒ保険会社、スーパー自動車保険のブランドアンバサダーに起用され、19日から放送される新テレビCMシリーズ『だから、チューリッヒ』に出演することが決定した。手で頭文字のZを表した 「チューリッヒポーズ」と、おなじみのサウンドロゴを櫻井が表現している。
【別カット】白スーツで自信の笑顔を見せる櫻井翔
CMは全3篇で、「対応力」篇では、もしもの場合の24時間事故受付、「チューリッヒならではの事故対応」篇では、事故受付から示談交渉までのプロフェッショナルによるサポート、「あなたに合った保険料」篇では、カスタマイズ可能な自動車保険料と、それぞれ当社が提供する信頼と安心のサポートを櫻井がアピールする。
同CMは「もしもの場合の24時間事故受付」や「全国1万を超えるサービス拠点からの駆けつけ」、「91.3％の事故対応満足度」などの、スーパー自動車保険への高い満足度とお客さまに選ばれる理由を、「だから、チューリッヒ！」という合言葉とZを手で作るチューリッヒポーズで、櫻井がスマートに訴求する。
さらに特徴的なメロディがおなじみのサウンドロゴを櫻井が、安心感と信頼感のある表情と共にCM内で歌唱する。撮影中は、「チューリッヒ〜♪」の音程や語尾の伸ばし方などを丁寧に確認する様子が印象的だった。
■櫻井翔インタビュー
――印象に残ったシーンや演出があれば教えてください。
チューリッヒ保険会社の頭文字の「Z」を手で作るシーンがあったんですが、かなり「Z」がフィットして表現できました。骨格がチューリッヒなんだなと。モニターの奥で、スタッフさんが「おー」となっているのがうれしかったです。
――当社の自動車保険のサービスとして、「24時間365日のサポート体制」があります。もし櫻井さんが提供する「24時間365日の対応サービス」があるとしたら、どういったサービスを提供したいですか？
コンシェルジュサービスです。過去に共演した仲間から、「こういうレストラン行きたい」というリクエストをもらって代わりに予約したり、その先には「海外旅行行きたい」と相談をもらったら旅行代理店に連絡したことがあったり…「もはやコンシェルジュだね」と言われたことがありました。現実的には難しいと思っていますが、日中のみならず、24時間「仲間内のコンシェルジュ」として対応できるように、強化してまいります（笑）
――日頃から安全運転を心がけるためにやっていることがあれば、教えてください。
基本的なことになりますが、目視です。モニターだけ、サイドミラーだけに頼るとかではなく目視を心がけています。機能が備われば備わるほど、そうしたものに頼りがちになってしまいますが、自分の目でしっかりと確認することは意識しています。
――今回のCM撮影を通じて、自動車保険の大切さを改めて感じた瞬間はありましたか？
万が一のことが起きた時に対応いただけるっていうのは心強いのはもちろんですが、日頃から保険に入っていることで、心の安心感や拠り所があるのが大きいと感じます。（チューリッヒの自動車保険は）走行距離や車種でカスタムできるのも大きなポイントの一つかなと。自分のスタイルにあった保険をカスタムできるのは心強いと思っています。
