µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¥Ð¥ë¥µÀï¤ÇÉé½ý¡¡¥Þ¥¿¥é¥Ã¥Ä¥©´ÆÆÄ¡Ö¿¼¹ï¤À¡×¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö½Å½ý¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤ÎÆüËÜÂåÉ½£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê£²£´¡Ë¤¬¡¢£±£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¹Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÀï¤ÇÉé½ý¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾£²£±Ê¬¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ËÅ¾¤¸¤ëºÝ¤Ë¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÁö¤ë¤È¡¢º¸ÂÀ¤â¤âÎ¢¤ò²¡¤µ¤¨¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Æ±Î½¤äÁê¼êÁª¼ê¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤âµ¯¤¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡£Æ±£²£´Ê¬¤ËÃ´²Í¤Ç¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ø¤È±¿¤Ð¤ì¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£²¡½£±¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢µ×ÊÝ¤ÏÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢¹¥¥×¥ì¡¼¤ÇÌöÆ°¤·¤¿¡£Á°È¾£³£²Ê¬¤Ë¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤ÇÁê¼ê£Ä£Æ£²¿Í¤ò°ú¤¤Ä¤±¡¢£Æ£×¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¥Á¡¼¥à¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎÌÔ¹¶¤ò¤·¤Î¤®¡¢£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤ÄÃæ¤Çµ×ÊÝ¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¡£Âç¹õÃì¤¬ÉÔºß¤È¤Ê¤ë¤ÈÂ¨¼ºÅÀ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¼è¤êÊÖ¤·¡¢¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¥¤¥ä¡¼¤Î£²£°£²£¶Ç¯¤ò¡¢µ×ÊÝ¤Ï¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤ÇÁö¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡££¹Æü¤Î¥Ø¥¿¥Õ¥§Àï¤Ç¤Ï·è¾¡¥´¡¼¥ë¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¡¢¥ê¡¼¥°Àï£¶»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡££±£³Æü¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¹ñ²¦ÇÕ£´²óÀï¤Î¥ª¥µ¥¹¥ÊÀï¤Ç¤ÏÆ±ÅÀÃÆ¤ò±é½Ð¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ò£¸¶¯¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤ÎÎ¥Ã¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥à¥ó¥É¡¦¥Ç¥Ý¥ë¥Æ¥£¥Ü¡×¤Ï¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ê»É¤¹¤è¤¦¤ÊÄË¤ß¤ò´¶¤¸¡¢ÃÏÌÌ¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¡£¤³¤ì¤ÏÄÌ¾ï¡¢ÆùÎ¥¤ì¤Î¾É¾õ¤Ç¤¢¤ë¡£ºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤È¤Ã¤Æ»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤À¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¡Ö¥¨¥ë¥Ç¥¹¥Þ¥ë¥±¡×¤Ïµ×ÊÝ¤ÎÉé½ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Þ¥¿¥é¥Ã¥Ä¥©´ÆÆÄ¤¬¡Ö¿¼¹ï¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡Ö½Å½ý¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£