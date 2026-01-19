久保建英の重要性語るソシエダ指揮官、無念の負傷交代に「どれだけ深刻かは詳細が分からないと言えない」
ソシエダのペッレグリーノ・マタラッツォ監督はバルセロナ戦で負傷交代したMF久保建英について、「どれだけ深刻かは詳細が分からないと言えない」と語った。クラブ公式Youtubeチャンネルやスペインメディア『アス』が試合後会見の様子を伝えた。
久保は1点リードの後半21分、速攻でスプリントした際に左太もも裏を押さえて倒れ込み、起き上がることができず担架車両に乗せられて負傷交代を余儀なくされた。立ちあがろうとするそぶりもなかったため、重い肉離れが懸念されている。
マタラッツォ監督は試合後、久保の状態について「もちろんMRI検査をしていないので何も(情報はない)。だが、筋肉系の怪我をした」とコメント。離脱期間の見込みも現時点では不明としつつ、「非常に残念だ。タケは我々の右サイドで非常に重要な選手だよ」と語った。
指揮官は続けて「彼は攻撃能力だけでなく、守備的なことも厭わない献身性もある。多くの距離を走るんだ」と久保の重要性を強調。その上で「残念ながら離脱する。どれほど長くなるかはまだ分からない」と話すにとどめた。
久保は1点リードの後半21分、速攻でスプリントした際に左太もも裏を押さえて倒れ込み、起き上がることができず担架車両に乗せられて負傷交代を余儀なくされた。立ちあがろうとするそぶりもなかったため、重い肉離れが懸念されている。
指揮官は続けて「彼は攻撃能力だけでなく、守備的なことも厭わない献身性もある。多くの距離を走るんだ」と久保の重要性を強調。その上で「残念ながら離脱する。どれほど長くなるかはまだ分からない」と話すにとどめた。