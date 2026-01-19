撤収騒動後90+24分PK止めたセネガルGK、モロッコの意図的失敗説を完全否定「彼は得点したかったし僕が止めただけ」
[1.18 AFCON決勝 セネガル 1-0(延長) モロッコ]
セネガル代表のGKエドゥアール・メンディはアフリカカップ・オブ・ネーションズ(AFCON)決勝の後半アディショナルタイムにPKを止めた場面について、モロッコ代表MFブラヒム・ディアスが意図的に失敗した可能性を完全否定した。フランスメディア『レキップ』などが伝えている。
この試合では0-0で突入した後半アディショナルタイム、セネガルの得点がファウル判定で認められなかった直後にモロッコにPKが与えられた。いずれもセネガルにとっては厳しい判定となり、セネガルの複数の選手がPK判定後にピッチから離れて再開を拒否する異例の事態となった。それでもFWサディオ・マネの説得により選手たちがピッチに復帰。約18分の中断を経てモロッコのPKで再開となった。
ようやくPKを始める笛が鳴った後半45+24分、モロッコは決めれば優勝が大きく近づく状況でB・ディアスがキッカーを担当した。今大会5得点のエースが右足でボールを蹴ったが、そこで選択したのはパネンカとも呼ばれるゴール中央へのチップキック。GKメンディは一度体勢を崩しかけたものの即座に整え、難なくキャッチして最終盤の大ピンチを切り抜けた。
GKメンディが崖っぷちの状況からチームを救うと、セネガルはそのまま突入した延長戦に決勝点を奪って2大会ぶりの優勝を達成。守護神は試合後、「できるだけその場に立ち続けようと考えていた。それが功を奏した」とPKキャッチの瞬間を振り返り、「多くのセネガル国民が喜んでいる。今はその喜びを満喫したい」と喜びを示した。
もっともPKをめぐっては微妙な判定だったこと、セネガルが当初ボイコットをしようとしていたこと、B・ディアスのキックが軽率にも見えること、セネガルの選手たちがPKキャッチ後にあまり喜んでいないこともあり、現地報道陣からはメンディに向けて公平性や試合を継続させるため「故意に失敗する取り決めがあったのでは」との質問も飛んだようだ。
しかしメンディはこの疑いを完全否定。「そんなことはありえない。まじめに考えてほしい。試合終了の1分前、50年間優勝を待ち続けてきた国とそんな取り決めができるか?彼は得点したかったし僕が止めただけだ」と力を込め、「サッカーが勝利した」とも語りながら自力での優勝だと強調した。
実況「えーー、なんでだぁ!」— DAZN Japan (@DAZN_JPN) January 19, 2026
決めれば優勝決定のPKチャンスに
ブラヒム・ディアス まさかのパネンカ失敗
アフリカ・ネーションズカップ決勝
セネガル×モロッコ
DAZN 見逃し配信 #アフリカネーションズカップ #だったらDAZN pic.twitter.com/1RWukvfxwD