株式会社レイクプラッツ（H&Y Filters JAPAN）は、ねじ込み式のレンズ保護フィルター「MRC HD Protection Filter」に37mm径と39mm径を追加し、1月6日（火）に発売した。

「レンズに溶け込むデザイン」をコンセプトに設計された保護フィルター。同社では、ねじ込み式またはマグネット式から着脱方式が選べる「EVO」シリーズを展開しているが、このフィルターはねじ込み式のみのスタンダードな製品となる。

目立ちにくいマットブラックの印字と、厚さ3.25mmの薄枠仕様により、レンズ本来のデザインを損なわず、すっきりとした装着感を実現したという。加えて、着脱しやすいように、フレーム前面にはローレット加工が施されている。

素材には、SCHOTTのB270ガラスを使用。Nanoコーティングにより、低反射・撥水・防汚・防傷・帯電防止効果を備えている。

今回の2サイズ追加により、全17サイズでの展開となった。

37mm：2,980円（新製品） 39mm：2,980円（新製品） 40.5mm：2,980円 43mm：2,980円 46mm：3,180円 49mm：3,180円 52mm：3,380円 55mm：3,380円 58mm：3,380円 62mm：3,580円 67mm：3,780円 72mm：3,980円 77mm：4,180円 82mm：4,480円 86mm：6,380円 95mm：7,380円 105mm：9,380円