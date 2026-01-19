SmallRig Japan株式会社は、アクションカメラ「DJI Osmo Action 6」「Insta360 Ace Pro 2」などの収納に対応したカメラバッグの予約受付を1月14日（水）から開始した。

アクションカメラ本体に加え、予備バッテリーやアクセサリーなどを収められるポーチスタイルのバッグ。

表地には防水性と耐摩耗性を持つPU素材を採用。また、内部にはキズを防ぐメッシュ素材や衝撃を吸収する専用のクッションパッドなどを備えている。

ハンドストラップとフックを備え、手持ちや吊り下げなど複数の携行方法に対応する。

対応機種：DJI Osmo Action 6/5 Pro/4/3、GoPro HERO 13/12/11/10/9、Insta360 Ace Pro 2（いずれもケージ付きも可）、DJI Osmo Nano 外形寸法：120×145×66mm 重量：135g±5g 価格：3,190円