人気レースクイーンの池永百合（29）が19日まで自身のインスタグラムを更新。今年も、スーパーGTのGT500クラスに参戦する「Modulo Nakajima Racing」を応援する「Modulo（モデューロ）スマイル」と務めることを報告した。

【ご報告】と題し、「2026シーズンもModuloスマイルを務めさせていただきます。4年目となる今シーズンは、これまでの経験を活かしながらチームやホンダアクセス製品の魅力を発信してまいります！」と報告。黒・緑・白カラーのミニスカ・コスチューム姿の写真をアップした。

そして、「今シーズンもチームと一緒に私たちレースアンバサダーも一丸となって戦い、表彰台の頂点に立つ瞬間を現地で見届けたいと強く思っています 多くの方に愛されるModuloスマイルを目指し、2026年シーズンも全力で活動してまいります」と抱負をつづり、「サーキットやイベント会場で皆さまとお会いできることを、心より楽しみにしております！！今シーズンもどうぞよろしくお願いいたします」とつづった。チームのマシンは、今季からホンダHRCプレリュードGTに変わる。

この投稿にフォロワーらからは「可愛い」「カッコイイですよー」「魅力満載 綺麗美人」「持ち前の発信力を生かして、チームやホンダなどの発展に寄与してください」「いつ見ても最上級に可愛い」などの声が寄せられている。

池永は、愛知県出身で、身長1メートル65の長身。2023SUPER GT500に参戦したModulo Nakajima Racingを応援する「Moduloスマイル」を務めたほか、15〜19年には名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動した。7月からTBS「Gヘルスケア」（月〜木曜・深夜0・55、金曜・深夜0・43）で木曜日の健康ナビゲーターを担当。

趣味は、スポーツ観戦、書道で、保育士・幼稚園教諭の資格を持っている。公式プロフィルは、身長1メートル66、スリーサイズはB82・W58・H90。