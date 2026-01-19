船越英一郎、2時間サスペンスに帰還 映画化シリーズ第2弾主演に決定「ものすごいプレッシャーです」
俳優の船越英一郎、名取裕子、お笑い芸人の友近が19日、都内で行われた『2時間サスペンスTHE MOVIEシリーズ』製作発表会見に登場した。第1弾は名取＆友近がW主演することが発表されていたが、同イベントで第2弾の制作決定が発表。さらに主演を船越が務めることがサプライズで発表された。
最盛期には民放各局で年間200本近い新作が制作され、日本のドラマ文化の象徴でもあった“2時間サスペンス”。令和に入りレギュラー枠は姿を消したが、再放送では高視聴率を獲得し、BSではゴールデン帯での放送も多いなど、いまも根強い人気を誇る。
このジャンルの魅力を映画館で再び味わえる新企画として始動したのが『2時間サスペンス THE MOVIEシリーズ』だ。従来の製作委員会に加え、BS日本や日本映画放送がアライアンスとして参加し、サステナブルな事業スキームで進行する本格プロジェクトとなっている。
同プロジェクトでは、往年のファンには懐かしく、若い世代には新鮮に映る“2時間サスペンスならではの世界観”を現代的にアップデート。軽妙なテンポと独特の味わいはそのままに、映画ならではのスケール感と映像表現で再構築する。
シリーズの幕開けを飾るシリーズ第1弾は、名取裕子＆友近のW主演で送る『テレビショッピングの女王 青池春香の事件チャンネル』。2月6日より池袋HUMAX シネマズ、全国イオンシネマで公開が決定している。
「2時間サスペンスを劇場で見ていただけるのかと思うと、ちょっと恥ずかしいようなうれしいような気持ちですけれど」とはにかみながら「大好きな友近さんとできるならやりたい！」と本企画に臨んだという名取。
YouTubeチャンネルで「友近サスペンス劇場」を展開し、話題となっている友近は「2時間サスペンスを映画で、という今までありそうでなかったこの企画が本当に実現して。しかも名取さんとバディを組ませていただくという、私自身も夢のような企画に参加させていただいて、本当に感謝しております」と喜んだ。
そして、第2弾の主演を務める船越は「お二人の後で、ものすごいプレッシャーです」とにやり。内容で話せることは少ないというが、「第1弾は素人の探偵が事件の真相に迫っていくものですが、第2弾では刑事ドラマになる。現在鋭意脚本を制作中ですが、ぜひ楽しみにお待ちください」とアピールした。
イベントには、シリーズの企画統括でもあるホリプロ代表取締役・菅井敦氏も登場した。
