¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢²ò»¶¤·¤Ê¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡×¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬£±£¹Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¢¸áÁ°£¸»þ£±£´Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡££±£¹Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î²ò»¶¤ÎÍýÍ³ÀâÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï£±£¹ÆüÍ¼¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢ÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Î£²£³Æü¤Ë½°±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²ò»¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ëÍýÍ³¤âÀâÌÀ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡¡º£²ó¤Î²ò»¶¤Ç¤ÏÎ©·û¤È¸øÌÀ¤¬¿·ÅÞ¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï·ë¹½¡¢Î®¤ì¤¬¤Ç¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç°ìÈ¯¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢²ò»¶¤·¤Ê¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ê¹â»Ô¼óÁê¤¬¡Ë¡ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¤È¾õ¶·¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ë°ì¸À¤¬½Ð¤¿¤é¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤ì°Ê³°¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£·ë¹½¡¢¤ß¤ó¤ÊÆ°¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿µ¤¤Ï¤¹¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
