ヤンキースからＦＡとなっているコディ・ベリンジャー外野手（３０）の争奪戦に新展開だ。ニューアーク・スターレジャー紙のボブ・クラピッシュ記者は１８日（日本時間１９日）に自身のＸ（旧ツイッター）に「ヤンキースはメッツや他球団が破格の条件で参入してきた場合でも、コディ・ベリンジャーの獲得競争には加わらない方針を決定した」と投稿した。

ヤンキースの提示は５年総額１億６０００万ドル（約２５２億円）。２度のオプトアウト（契約破棄）条項を含むという。「ヤンキースは公正な提案だと確信しており、ベリンジャーを放出する覚悟もできている」という。

ベリンジャーは昨季、主に３番、４番として１５２試合に出場。打率２割７分２厘、２９本塁打、９８打点、勝利貢献度を示すｂＷＡＲ５・１を記録し、移籍１年目でチームに欠かせない存在となった。残留を願っているだろう。

だが、ピート・アロンソ内野手（３１）を失ったメッツや、カイル・タッカー外野手（２８）の獲得に失敗したブルージェイズらが、代理人スコット・ボラス氏の求める「７年契約」に応じる可能性も残されており、最後の大物野手ベリンジャーをマネーゲームに発展する可能性もある。

ベリンジャーがヤンキースのオファーを受けなければ２４年１２月にメッツと１５年総額７億６５００万ドル（約１１４７億円＝当時）で契約したファン・ソト外野手（２７）に続いて、貴重な戦力を失うことになる。キャッシュマンＧＭらフロント陣に対してファンの怒りが爆発しそうだ。