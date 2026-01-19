脚のラインが軽くなる。１日３分【ひざ下のむくみ・もたつきを整える】簡単ストレッチ
夕方になると脚が重く感じる、靴下の跡がなかなか消えない、そんな“ひざ下のむくみ”は、大人世代ほど感じやすい悩みのひとつ。放置すると脚全体のラインがぼやけ、疲れた印象につながってしまうこともあります。そこで取り入れたいのが、太もも裏からふくらはぎまでをまとめて伸ばせる簡単ストレッチ。巡りを促しながら、ひざ下のすっきり感を引き出しやすいケアです。
ひざ下のむくみ・もたつきを整える簡単ストレッチ
（１）床に敷いたタオルの上にひざ立ちになって、片方の脚を大きく前に出す
（２）骨盤を床と水平に後方へスライドさせるイメージで前脚のつま先を上げつつひざを伸ばし、伸ばしきったところでゆっくり呼吸しながら30秒間キープする
脚を変えて反対側も同様に行い、“１日あたり左右各３回を目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「前脚のつま先を上げ、ひざをしっかり伸ばしきること」がポイントです。夕方の脚の重だるさやラインのもたつきが整いやすくなるはずなので、無理のないペースで続けてみてください。＜ストレッチ監修：野月愛莉（トレーナー歴６年）＞
🌼全身を伸ばすだけ。１日３回【太もも・ふくらはぎがすっきり整う】簡単エクササイズ